https://ria.ru/20231214/vaktsina-1915794915.html

Путин прокомментировал проблему отсутствия вакцины от кори

Путин прокомментировал проблему отсутствия вакцины от кори - РИА Новости, 14.12.2023

Путин прокомментировал проблему отсутствия вакцины от кори

Президент России Владимир Путин, говоря о вакцинах от кори, заявил, что все решения приняты, проблема в ближайшее время будет решена. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:34

2023-12-14T14:34

2023-12-14T15:01

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о вакцинах от кори, заявил, что все решения приняты, проблема в ближайшее время будет решена."Все решения приняты. Я думаю, что прямо вот прямо в ближайшее время проблемы такой не будет. Вы сказали, там паротит, краснуха, это вакцина против трех видов заболевания. Я думаю, что это все будет решено в ближайшее время. У нас нет вопросов с вакцинацией, с вакцинами, но вот возникла, она будет решена в ближайшее время", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Путин о вакцинах от кори: "Решения приняты, проблема будет решена" Путин о вакцинах от кори: "Решения приняты, проблема будет решена" 2023-12-14T14:34 true PT0M37S

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владимир путин, итоги года с владимиром путиным, общество, россия, здоровье - общество