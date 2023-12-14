Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал проблему отсутствия вакцины от кори - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 14.12.2023 (обновлено: 15:01 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/vaktsina-1915794915.html
Путин прокомментировал проблему отсутствия вакцины от кори
Путин прокомментировал проблему отсутствия вакцины от кори - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал проблему отсутствия вакцины от кори
Президент России Владимир Путин, говоря о вакцинах от кори, заявил, что все решения приняты, проблема в ближайшее время будет решена. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:34
2023-12-14T15:01
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
общество
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915805265_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4426ad89a28750f4302e4bc653236eee.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о вакцинах от кори, заявил, что все решения приняты, проблема в ближайшее время будет решена."Все решения приняты. Я думаю, что прямо вот прямо в ближайшее время проблемы такой не будет. Вы сказали, там паротит, краснуха, это вакцина против трех видов заболевания. Я думаю, что это все будет решено в ближайшее время. У нас нет вопросов с вакцинацией, с вакцинами, но вот возникла, она будет решена в ближайшее время", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/vaktsina-1915795771.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о вакцинах от кори: "Решения приняты, проблема будет решена"
Путин о вакцинах от кори: "Решения приняты, проблема будет решена"
2023-12-14T14:34
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915805265_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f494795cdb489a21860ab0238e4d0bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, итоги года с владимиром путиным, общество, россия, здоровье - общество
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Общество, Россия, Здоровье - Общество
Путин прокомментировал проблему отсутствия вакцины от кори

Путин о вакцинах от кори: решения приняты, скоро проблема будет решена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о вакцинах от кори, заявил, что все решения приняты, проблема в ближайшее время будет решена.
«
"Все решения приняты. Я думаю, что прямо вот прямо в ближайшее время проблемы такой не будет. Вы сказали, там паротит, краснуха, это вакцина против трех видов заболевания. Я думаю, что это все будет решено в ближайшее время. У нас нет вопросов с вакцинацией, с вакцинами, но вот возникла, она будет решена в ближайшее время", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин рассказал, почему не хватает вакцин от кори
Вчера, 14:35
 
Владимир ПутинИтоги года с Владимиром ПутинымОбществоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала