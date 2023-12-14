https://ria.ru/20231214/vaktsina-1915794915.html
Путин прокомментировал проблему отсутствия вакцины от кори
Путин прокомментировал проблему отсутствия вакцины от кори - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал проблему отсутствия вакцины от кори
Президент России Владимир Путин, говоря о вакцинах от кори, заявил, что все решения приняты, проблема в ближайшее время будет решена. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:34
2023-12-14T14:34
2023-12-14T15:01
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о вакцинах от кори, заявил, что все решения приняты, проблема в ближайшее время будет решена."Все решения приняты. Я думаю, что прямо вот прямо в ближайшее время проблемы такой не будет. Вы сказали, там паротит, краснуха, это вакцина против трех видов заболевания. Я думаю, что это все будет решено в ближайшее время. У нас нет вопросов с вакцинацией, с вакцинами, но вот возникла, она будет решена в ближайшее время", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Путин о вакцинах от кори: "Решения приняты, проблема будет решена"
Путин о вакцинах от кори: "Решения приняты, проблема будет решена"
2023-12-14T14:34
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владимир путин, итоги года с владимиром путиным, общество, россия, здоровье - общество
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Общество, Россия, Здоровье - Общество
Путин прокомментировал проблему отсутствия вакцины от кори
Путин о вакцинах от кори: решения приняты, скоро проблема будет решена