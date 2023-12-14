https://ria.ru/20231214/uspenskaya-1915762106.html
Адвокат Успенской рассказала о реакции артистки на иск Киркорова
Адвокат Успенской рассказала о реакции артистки на иск Киркорова - РИА Новости, 14.12.2023
Адвокат Успенской рассказала о реакции артистки на иск Киркорова
Елена Сенина, адвокат Любовь Успенской, рассказала РИА Новости, как певица отреагировала на недавний иск к ней от Филиппа Киркорова о защите чести и... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:42
2023-12-14T13:42
2023-12-14T14:28
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Елена Сенина, адвокат Любовь Успенской, рассказала РИА Новости, как певица отреагировала на недавний иск к ней от Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства. По словам адвоката, звезда шансона узнала о том, что народный артист России подал на нее в суд в эту среду. И, как отметила Сенина, отреагировала спокойно. "Любовь Успенская восприняла эту информацию с присущим ей чувством собственного достоинства и, прямо скажем, как малозначительную для нее", — прокомментировала Сенина.Адвокат также добавила, что артистка пока не получала никаких судебных документов. Поэтому продолжает заниматься творчеством и готовиться к своему большому юбилейному концерту. "У нее сейчас нет планов и стратегий по этому вопросу. Кроме того, мы еще не видели никаких документов. Узнали из СМИ", — подытожила Елена Сенина.Ранее стало известно, что Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства к Любови Успенской из-за ее негативных высказываний в адрес музыканта. Как отметил адвокат артиста Александр Добровинский, поп-короля возмутили слова коллеги, которые были произнесены в интервью Алене Жигаловой. Отмечается, что в беседе Успенская назвала Киркорова "женоненавистником", что возмутило артиста. Исполнитель хита "Цвет настроения синий" требует за это моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей, а также выплаты понесенных расходов, которые составляют еще около двух миллионов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, любовь успенская, филипп киркоров
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Любовь Успенская, Филипп Киркоров
Адвокат Успенской рассказала о реакции артистки на иск Киркорова
Адвокат Успенской заявила, что певица спокойно отреагировала на иск Киркорова
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Елена Сенина, адвокат Любовь Успенской, рассказала РИА Новости, как певица отреагировала на недавний иск к ней от Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства.
По словам адвоката, звезда шансона узнала о том, что народный артист России подал на нее в суд в эту среду. И, как отметила Сенина, отреагировала спокойно.
«
"Любовь Успенская восприняла эту информацию с присущим ей чувством собственного достоинства и, прямо скажем, как малозначительную для нее", — прокомментировала Сенина.
Адвокат также добавила, что артистка пока не получала никаких судебных документов. Поэтому продолжает заниматься творчеством и готовиться к своему большому юбилейному концерту.
«
"У нее сейчас нет планов и стратегий по этому вопросу. Кроме того, мы еще не видели никаких документов. Узнали из СМИ", — подытожила Елена Сенина.
Ранее стало известно
, что Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства к Любови Успенской из-за ее негативных высказываний в адрес музыканта.
Как отметил адвокат артиста Александр Добровинский, поп-короля возмутили слова коллеги, которые были произнесены в интервью Алене Жигаловой. Отмечается, что в беседе Успенская назвала Киркорова "женоненавистником", что возмутило артиста.
Исполнитель хита "Цвет настроения синий" требует за это моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей, а также выплаты понесенных расходов, которые составляют еще около двух миллионов.
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