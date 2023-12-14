В Николаевской области издали приказ о розыске уклонистов
Страна.ua: власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов
© AP Photo / Felipe DanaСотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Приказ о создании мобильных комиссий, которые будут искать и ловить уклоняющихся от военной службы, издан в Николаевской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua".
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"Мы издали приказ, все вещи доработали на областном уровне, будут созданы мобильные комиссии, они будут ездить, проверять, ловить уклонистов", - сказал он.
При этом, по словам Кима, рейдов по спортзалам в области не было, и вообще регион имеет один из лучших процентов выполнения плана по мобилизации.
Украинские СМИ ранее сообщали, что сотрудники военкоматов прошли с рейдами по спортзалам Киева, Днепропетровска, Одессы, Ужгорода. Там посетителям и сотрудникам учреждения вручали повестки.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.