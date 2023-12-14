https://ria.ru/20231214/uklonisty-1915913465.html

В Николаевской области издали приказ о розыске уклонистов

В Николаевской области издали приказ о розыске уклонистов - РИА Новости, 14.12.2023

В Николаевской области издали приказ о розыске уклонистов

Приказ о создании мобильных комиссий, которые будут искать и ловить уклоняющихся от военной службы, издан в Николаевской области на Украине, сообщил глава... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T21:31

2023-12-14T21:31

2023-12-14T21:37

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николаевская область

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Приказ о создании мобильных комиссий, которые будут искать и ловить уклоняющихся от военной службы, издан в Николаевской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua". "Мы издали приказ, все вещи доработали на областном уровне, будут созданы мобильные комиссии, они будут ездить, проверять, ловить уклонистов", - сказал он.При этом, по словам Кима, рейдов по спортзалам в области не было, и вообще регион имеет один из лучших процентов выполнения плана по мобилизации. Украинские СМИ ранее сообщали, что сотрудники военкоматов прошли с рейдами по спортзалам Киева, Днепропетровска, Одессы, Ужгорода. Там посетителям и сотрудникам учреждения вручали повестки. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231205/uklonisty-1914001962.html

https://ria.ru/20231106/uklonisty-1907713104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, николаевская область, киев, владимир зеленский