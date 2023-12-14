Рейтинг@Mail.ru
В Николаевской области издали приказ о розыске уклонистов - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 14.12.2023 (обновлено: 21:37 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/uklonisty-1915913465.html
В Николаевской области издали приказ о розыске уклонистов
В Николаевской области издали приказ о розыске уклонистов - РИА Новости, 14.12.2023
В Николаевской области издали приказ о розыске уклонистов
Приказ о создании мобильных комиссий, которые будут искать и ловить уклоняющихся от военной службы, издан в Николаевской области на Украине, сообщил глава... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T21:31
2023-12-14T21:37
в мире
украина
николаевская область
киев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897511567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c18f6e6b142afce9dc9e020287bd9c34.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Приказ о создании мобильных комиссий, которые будут искать и ловить уклоняющихся от военной службы, издан в Николаевской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua". "Мы издали приказ, все вещи доработали на областном уровне, будут созданы мобильные комиссии, они будут ездить, проверять, ловить уклонистов", - сказал он.При этом, по словам Кима, рейдов по спортзалам в области не было, и вообще регион имеет один из лучших процентов выполнения плана по мобилизации. Украинские СМИ ранее сообщали, что сотрудники военкоматов прошли с рейдами по спортзалам Киева, Днепропетровска, Одессы, Ужгорода. Там посетителям и сотрудникам учреждения вручали повестки. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231205/uklonisty-1914001962.html
https://ria.ru/20231106/uklonisty-1907713104.html
украина
николаевская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897511567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2141c0f55a4a3e19ff0df3bf693d068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, николаевская область, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Николаевская область, Киев, Владимир Зеленский
В Николаевской области издали приказ о розыске уклонистов

Страна.ua: власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов

© AP Photo / Felipe DanaСотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
Сотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Приказ о создании мобильных комиссий, которые будут искать и ловить уклоняющихся от военной службы, издан в Николаевской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua".
«
"Мы издали приказ, все вещи доработали на областном уровне, будут созданы мобильные комиссии, они будут ездить, проверять, ловить уклонистов", - сказал он.
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий
5 декабря, 23:17
При этом, по словам Кима, рейдов по спортзалам в области не было, и вообще регион имеет один из лучших процентов выполнения плана по мобилизации.
Украинские СМИ ранее сообщали, что сотрудники военкоматов прошли с рейдами по спортзалам Киева, Днепропетровска, Одессы, Ужгорода. Там посетителям и сотрудникам учреждения вручали повестки.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
На Украине завели восемь тысяч уголовных дел против уклонистов, пишут СМИ
6 ноября, 14:32
 
В миреУкраинаНиколаевская областьКиевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала