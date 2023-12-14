https://ria.ru/20231214/ubiystvo-1915916824.html

Зампостпреда при ОБСЕ: Запад не осудил организованные Киевом в РФ убийства

Зампостпреда при ОБСЕ: Запад не осудил организованные Киевом в РФ убийства - РИА Новости, 14.12.2023

Зампостпреда при ОБСЕ: Запад не осудил организованные Киевом в РФ убийства

Ни одно убийство по политическим мотивам, совершенное людьми Владимира Зеленского в России, в том числе те, за которые спецслужбы Киева публично взяли на себя... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T22:02

2023-12-14T22:02

2023-12-14T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

владимир зеленский

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_ce204986ed8e79ab4de53d6631f6cb85.jpg

ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. Ни одно убийство по политическим мотивам, совершенное людьми Владимира Зеленского в России, в том числе те, за которые спецслужбы Киева публично взяли на себя ответственность, не получило осуждения на Западе, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев. "При поддержке зарубежных кураторов спецслужбы киевского режима не остановили планирование и организацию террористических вылазок в Российской Федерации. Удивительно, но ни одно убийство по политическим мотивам, совершенное людьми Владимира Зеленского в России, в том числе те, за которые спецслужбы Киева публично взяли на себя ответственность, не получило осуждения на Западе. Позорно молчат и западные дипломаты в ОБСЕ", - сказал Волгарев, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. Он добавил, что, оказывая киевскому режиму финансовое, политическое и дипломатическое содействие, его спонсоры "де-факто поощряют террористические атаки" в России. "Не стану повторять, что в России это знают - и не простят", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915861116.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, владимир зеленский, обсе