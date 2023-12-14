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Зампостпреда при ОБСЕ: Запад не осудил организованные Киевом в РФ убийства - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:02 14.12.2023 (обновлено: 22:20 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/ubiystvo-1915916824.html
Зампостпреда при ОБСЕ: Запад не осудил организованные Киевом в РФ убийства
Зампостпреда при ОБСЕ: Запад не осудил организованные Киевом в РФ убийства - РИА Новости, 14.12.2023
Зампостпреда при ОБСЕ: Запад не осудил организованные Киевом в РФ убийства
Ни одно убийство по политическим мотивам, совершенное людьми Владимира Зеленского в России, в том числе те, за которые спецслужбы Киева публично взяли на себя... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T22:02
2023-12-14T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
владимир зеленский
обсе
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ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. Ни одно убийство по политическим мотивам, совершенное людьми Владимира Зеленского в России, в том числе те, за которые спецслужбы Киева публично взяли на себя ответственность, не получило осуждения на Западе, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев. "При поддержке зарубежных кураторов спецслужбы киевского режима не остановили планирование и организацию террористических вылазок в Российской Федерации. Удивительно, но ни одно убийство по политическим мотивам, совершенное людьми Владимира Зеленского в России, в том числе те, за которые спецслужбы Киева публично взяли на себя ответственность, не получило осуждения на Западе. Позорно молчат и западные дипломаты в ОБСЕ", - сказал Волгарев, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. Он добавил, что, оказывая киевскому режиму финансовое, политическое и дипломатическое содействие, его спонсоры "де-факто поощряют террористические атаки" в России. "Не стану повторять, что в России это знают - и не простят", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915861116.html
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в мире, россия, киев, владимир зеленский, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, ОБСЕ
Зампостпреда при ОБСЕ: Запад не осудил организованные Киевом в РФ убийства

Волгарев: Запад не осудил ни одно убийство, совершенное киевским режимом в РФ

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Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. Ни одно убийство по политическим мотивам, совершенное людьми Владимира Зеленского в России, в том числе те, за которые спецслужбы Киева публично взяли на себя ответственность, не получило осуждения на Западе, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев.
«
"При поддержке зарубежных кураторов спецслужбы киевского режима не остановили планирование и организацию террористических вылазок в Российской Федерации. Удивительно, но ни одно убийство по политическим мотивам, совершенное людьми Владимира Зеленского в России, в том числе те, за которые спецслужбы Киева публично взяли на себя ответственность, не получило осуждения на Западе. Позорно молчат и западные дипломаты в ОБСЕ", - сказал Волгарев, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Он добавил, что, оказывая киевскому режиму финансовое, политическое и дипломатическое содействие, его спонсоры "де-факто поощряют террористические атаки" в России.
«
"Не стану повторять, что в России это знают - и не простят", - отметил дипломат.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВладимир ЗеленскийОБСЕ
 
 
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