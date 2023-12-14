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Путин ответил на вопрос о расширении Центра восточной медицины в Бурятии
Путин ответил на вопрос о расширении Центра восточной медицины в Бурятии - РИА Новости, 14.12.2023
Путин ответил на вопрос о расширении Центра восточной медицины в Бурятии
Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о расширении Центра восточной медицины в Улан-Удэ и попросил его координаты. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:32
2023-12-14T16:32
2023-12-14T16:32
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о расширении Центра восточной медицины в Улан-Удэ и попросил его координаты. Большая ежегодная пресс-конференция президента в этом году совмещена с прямой линией. К президенту обратилась журналистка из Улан-Удэ с вопросом про Центр восточной медицины. По ее словам, на базе центра проходят реабилитацию участники спецоперации, из-за высокого спроса требуется расширение мощностей центра. Она также попросила присвоить центру статус научно-исследовательского института. "Нужно только побольше конкретики, какой конкретно, где", - ответил президент. "Центр восточной медицины. Он один у нас", - ответила журналистка. "Ладно, хорошо. Мы постараемся", - ответил президент и попросил пресс-секретаря Дмитрия Пескова взять координаты центра.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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общество, улан-удэ, владимир путин, россия, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным
Общество, Улан-Удэ, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин ответил на вопрос о расширении Центра восточной медицины в Бурятии
Путин обещал рассмотреть вопрос о расширении Центра восточной медицины в Бурятии