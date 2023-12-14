https://ria.ru/20231214/tsentr-1915845396.html

Центр патриотического воспитания создадут в Приангарье

Центр патриотического воспитания создадут в Приангарье - РИА Новости, 14.12.2023

Центр патриотического воспитания создадут в Приангарье

В Иркутской области создадут региональный центр патриотического воспитания, который будет координировать работу общественных объединений патриотической... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:32

2023-12-14T16:32

2023-12-14T16:55

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 14 дек — РИА Новости. В Иркутской области создадут региональный центр патриотического воспитания, который будет координировать работу общественных объединений патриотической направленности, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. На пресс-конференции военнослужащий спросил президента РФ Владимира Путина о создании молодежной военно-патриотической структуры. "Самое лучшее воспитание – это личный пример", – сказал Путин. Президент отметил, что патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, уже сейчас свыше тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением. Эта работа будет продолжена и расширена. "Время показало, что воспитание в духе патриотизма крайне важно. Без этого нет будущего нашей страны. Сегодня в воспитательный процесс активно включаются участники спецоперации – наши Герои, наши защитники. Только они на собственном примере расскажут молодому поколению о настоящей любви к Родине. В нашем регионе будет создан региональный центр патриотического воспитания", – сказал Игорь Кобзев. Он отметил, что центр будет координировать работу всех общественных объединений патриотической направленности.

https://ria.ru/20231205/sotsraskhody-1913943494.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, игорь кобзев