Центр патриотического воспитания создадут в Приангарье
© Предоставлено пресс-службой правительства Иркутской областиЦентр патриотического воспитания создадут в Приангарье
© Предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области
ИРКУТСК, 14 дек — РИА Новости. В Иркутской области создадут региональный центр патриотического воспитания, который будет координировать работу общественных объединений патриотической направленности, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
На пресс-конференции военнослужащий спросил президента РФ Владимира Путина о создании молодежной военно-патриотической структуры. "Самое лучшее воспитание – это личный пример", – сказал Путин. Президент отметил, что патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, уже сейчас свыше тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением. Эта работа будет продолжена и расширена.
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"Время показало, что воспитание в духе патриотизма крайне важно. Без этого нет будущего нашей страны. Сегодня в воспитательный процесс активно включаются участники спецоперации – наши Герои, наши защитники. Только они на собственном примере расскажут молодому поколению о настоящей любви к Родине. В нашем регионе будет создан региональный центр патриотического воспитания", – сказал Игорь Кобзев.
Он отметил, что центр будет координировать работу всех общественных объединений патриотической направленности.