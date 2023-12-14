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Центр патриотического воспитания создадут в Приангарье - РИА Новости, 14.12.2023
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Иркутская область
 
16:32 14.12.2023 (обновлено: 16:55 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/tsentr-1915845396.html
Центр патриотического воспитания создадут в Приангарье
Центр патриотического воспитания создадут в Приангарье - РИА Новости, 14.12.2023
Центр патриотического воспитания создадут в Приангарье
В Иркутской области создадут региональный центр патриотического воспитания, который будет координировать работу общественных объединений патриотической... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:32
2023-12-14T16:55
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 14 дек — РИА Новости. В Иркутской области создадут региональный центр патриотического воспитания, который будет координировать работу общественных объединений патриотической направленности, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. На пресс-конференции военнослужащий спросил президента РФ Владимира Путина о создании молодежной военно-патриотической структуры. "Самое лучшее воспитание – это личный пример", – сказал Путин. Президент отметил, что патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, уже сейчас свыше тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением. Эта работа будет продолжена и расширена. "Время показало, что воспитание в духе патриотизма крайне важно. Без этого нет будущего нашей страны. Сегодня в воспитательный процесс активно включаются участники спецоперации – наши Герои, наши защитники. Только они на собственном примере расскажут молодому поколению о настоящей любви к Родине. В нашем регионе будет создан региональный центр патриотического воспитания", – сказал Игорь Кобзев. Он отметил, что центр будет координировать работу всех общественных объединений патриотической направленности.
https://ria.ru/20231205/sotsraskhody-1913943494.html
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иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев

Центр патриотического воспитания создадут в Приангарье

© Предоставлено пресс-службой правительства Иркутской областиЦентр патриотического воспитания создадут в Приангарье
Центр патриотического воспитания создадут в Приангарье
© Предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 14 дек — РИА Новости. В Иркутской области создадут региональный центр патриотического воспитания, который будет координировать работу общественных объединений патриотической направленности, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
На пресс-конференции военнослужащий спросил президента РФ Владимира Путина о создании молодежной военно-патриотической структуры. "Самое лучшее воспитание – это личный пример", – сказал Путин. Президент отметил, что патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, уже сейчас свыше тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением. Эта работа будет продолжена и расширена.
«
"Время показало, что воспитание в духе патриотизма крайне важно. Без этого нет будущего нашей страны. Сегодня в воспитательный процесс активно включаются участники спецоперации – наши Герои, наши защитники. Только они на собственном примере расскажут молодому поколению о настоящей любви к Родине. В нашем регионе будет создан региональный центр патриотического воспитания", – сказал Игорь Кобзев.
Он отметил, что центр будет координировать работу всех общественных объединений патриотической направленности.
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Иркутская областьИркутская областьИгорь Кобзев
 
 
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