https://ria.ru/20231214/tsel-1915917952.html

Зампостпреда при ОБСЕ: Россия не ставит перед собой цели завоевать Украину

Зампостпреда при ОБСЕ: Россия не ставит перед собой цели завоевать Украину - РИА Новости, 14.12.2023

Зампостпреда при ОБСЕ: Россия не ставит перед собой цели завоевать Украину

Россия не ставит перед собой цели завоевать или уничтожить Украину, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T22:11

2023-12-14T22:11

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ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. Россия не ставит перед собой цели завоевать или уничтожить Украину, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев. "У России нет и не было цели завоевать или уничтожить Украину, как здесь натужно "вырисовывают" некоторые наши оппоненты", - сказал Волгарев, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. Дипломат пояснил, что "Россия занимается освобождением своих территорий, которые сегодня временно удерживаются марионеточными оккупационными формированиями с задействованием натовского оружия". "А также обеспечением своей долгосрочной безопасности", - добавил он.

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