https://ria.ru/20231214/trevoga-1915691421.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:54
2023-12-14T09:54
2023-12-14T09:55
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Киеве, Киевской и соседней Черниговской области в 9.40 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231214/sklady-1915684039.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, черниговская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Киев
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Киеве, Киевской и соседней Черниговской области в 9.40 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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