https://ria.ru/20231214/trassa-1915870460.html

Хоценко после жалобы журналистки Путину рассказал о планах расширить трассу

Хоценко после жалобы журналистки Путину рассказал о планах расширить трассу - РИА Новости, 14.12.2023

Хоценко после жалобы журналистки Путину рассказал о планах расширить трассу

Губернатор Омской области Виталий Хоценко после жалобы местной журналистки президенту РФ Владимиру Путину на состояние федеральной трассы Тюмень-Новосибирск... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:53

2023-12-14T17:53

2023-12-14T17:53

омск

владимир путин

новосибирск

омская область

виталий хоценко

марат хуснуллин

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ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко после жалобы местной журналистки президенту РФ Владимиру Путину на состояние федеральной трассы Тюмень-Новосибирск сообщил о планах расширения дороги. На прямой линии с Путиным журналистка ГТРК "Иртыш" из Омска спросила президента про трассу на Новосибирск. Она сообщила президенту, что федеральная трасса из Омска в Новосибирск находится в плохом состоянии, ее ширина всего две полосы. Журналистка спросила, планируется ли расширение этой дороги и появится ли в Омске новый аэропорт международного класса. Путин ответил, что обсудит ситуацию с Минтрансом и вице-премьером Маратом Хуснуллиным. На вопрос в своём Telegram-канале отреагировал и Хоценко. "Владимир Владимирович обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень - Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. В этом направлении работаем с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным", - написал Хоценко. Губернатор также отметил, что работа над строительством нового аэропорта в Омске продолжается. Ранее глава региона обращался с бюджетным посланием к депутатам Закобрания Омской области. Помимо прочего, он рассказал о планах по завершению строительства аэропорта Омск-Федоровка, который находится за пределами города.

https://ria.ru/20231214/krym-1915863389.html

https://ria.ru/20231214/zhaloba-1915840977.html

омск

новосибирск

омская область

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омск, владимир путин, новосибирск, омская область, виталий хоценко, марат хуснуллин