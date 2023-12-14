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Хоценко после жалобы журналистки Путину рассказал о планах расширить трассу - РИА Новости, 14.12.2023
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17:53 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/trassa-1915870460.html
Хоценко после жалобы журналистки Путину рассказал о планах расширить трассу
Хоценко после жалобы журналистки Путину рассказал о планах расширить трассу - РИА Новости, 14.12.2023
Хоценко после жалобы журналистки Путину рассказал о планах расширить трассу
Губернатор Омской области Виталий Хоценко после жалобы местной журналистки президенту РФ Владимиру Путину на состояние федеральной трассы Тюмень-Новосибирск... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:53
2023-12-14T17:53
омск
владимир путин
новосибирск
омская область
виталий хоценко
марат хуснуллин
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ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко после жалобы местной журналистки президенту РФ Владимиру Путину на состояние федеральной трассы Тюмень-Новосибирск сообщил о планах расширения дороги. На прямой линии с Путиным журналистка ГТРК "Иртыш" из Омска спросила президента про трассу на Новосибирск. Она сообщила президенту, что федеральная трасса из Омска в Новосибирск находится в плохом состоянии, ее ширина всего две полосы. Журналистка спросила, планируется ли расширение этой дороги и появится ли в Омске новый аэропорт международного класса. Путин ответил, что обсудит ситуацию с Минтрансом и вице-премьером Маратом Хуснуллиным. На вопрос в своём Telegram-канале отреагировал и Хоценко. "Владимир Владимирович обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень - Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. В этом направлении работаем с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным", - написал Хоценко. Губернатор также отметил, что работа над строительством нового аэропорта в Омске продолжается. Ранее глава региона обращался с бюджетным посланием к депутатам Закобрания Омской области. Помимо прочего, он рассказал о планах по завершению строительства аэропорта Омск-Федоровка, который находится за пределами города.
https://ria.ru/20231214/krym-1915863389.html
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омск, владимир путин, новосибирск, омская область, виталий хоценко, марат хуснуллин
Омск, Владимир Путин, Новосибирск, Омская область, Виталий Хоценко, Марат Хуснуллин
Хоценко после жалобы журналистки Путину рассказал о планах расширить трассу

Хоценко после жалобы Путину рассказал о планах расширить трассу в Омске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко после жалобы местной журналистки президенту РФ Владимиру Путину на состояние федеральной трассы Тюмень-Новосибирск сообщил о планах расширения дороги.
На прямой линии с Путиным журналистка ГТРК "Иртыш" из Омска спросила президента про трассу на Новосибирск. Она сообщила президенту, что федеральная трасса из Омска в Новосибирск находится в плохом состоянии, ее ширина всего две полосы. Журналистка спросила, планируется ли расширение этой дороги и появится ли в Омске новый аэропорт международного класса. Путин ответил, что обсудит ситуацию с Минтрансом и вице-премьером Маратом Хуснуллиным. На вопрос в своём Telegram-канале отреагировал и Хоценко.
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"Владимир Владимирович обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень - Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. В этом направлении работаем с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным", - написал Хоценко.
Губернатор также отметил, что работа над строительством нового аэропорта в Омске продолжается.
Ранее глава региона обращался с бюджетным посланием к депутатам Закобрания Омской области. Помимо прочего, он рассказал о планах по завершению строительства аэропорта Омск-Федоровка, который находится за пределами города.
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ОмскВладимир ПутинНовосибирскОмская областьВиталий ХоценкоМарат Хуснуллин
 
 
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