https://ria.ru/20231214/trassa-1915870460.html
Хоценко после жалобы журналистки Путину рассказал о планах расширить трассу
Хоценко после жалобы журналистки Путину рассказал о планах расширить трассу - РИА Новости, 14.12.2023
Хоценко после жалобы журналистки Путину рассказал о планах расширить трассу
Губернатор Омской области Виталий Хоценко после жалобы местной журналистки президенту РФ Владимиру Путину на состояние федеральной трассы Тюмень-Новосибирск... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:53
2023-12-14T17:53
2023-12-14T17:53
омск
владимир путин
новосибирск
омская область
виталий хоценко
марат хуснуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879115600_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_d6aec941b092d97dfc76e54ef7ae5243.jpg
ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко после жалобы местной журналистки президенту РФ Владимиру Путину на состояние федеральной трассы Тюмень-Новосибирск сообщил о планах расширения дороги. На прямой линии с Путиным журналистка ГТРК "Иртыш" из Омска спросила президента про трассу на Новосибирск. Она сообщила президенту, что федеральная трасса из Омска в Новосибирск находится в плохом состоянии, ее ширина всего две полосы. Журналистка спросила, планируется ли расширение этой дороги и появится ли в Омске новый аэропорт международного класса. Путин ответил, что обсудит ситуацию с Минтрансом и вице-премьером Маратом Хуснуллиным. На вопрос в своём Telegram-канале отреагировал и Хоценко. "Владимир Владимирович обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень - Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. В этом направлении работаем с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным", - написал Хоценко. Губернатор также отметил, что работа над строительством нового аэропорта в Омске продолжается. Ранее глава региона обращался с бюджетным посланием к депутатам Закобрания Омской области. Помимо прочего, он рассказал о планах по завершению строительства аэропорта Омск-Федоровка, который находится за пределами города.
https://ria.ru/20231214/krym-1915863389.html
https://ria.ru/20231214/zhaloba-1915840977.html
омск
новосибирск
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879115600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67add20ed8e53aa9c6d63d6e793c2dfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, владимир путин, новосибирск, омская область, виталий хоценко, марат хуснуллин
Омск, Владимир Путин, Новосибирск, Омская область, Виталий Хоценко, Марат Хуснуллин
Хоценко после жалобы журналистки Путину рассказал о планах расширить трассу
Хоценко после жалобы Путину рассказал о планах расширить трассу в Омске