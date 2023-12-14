https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915684150.html

Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов - РИА Новости, 14.12.2023

Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 снаряда РСЗО HIMARS и 26 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:15

2023-12-14T09:15

2023-12-14T09:15

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 снаряда РСЗО HIMARS и 26 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три реактивных снаряда HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 26 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9687 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 046 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 288 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915683209.html

https://ria.ru/20231214/vsu-1915681704.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика