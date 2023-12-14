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Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915684150.html
Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов - РИА Новости, 14.12.2023
Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 снаряда РСЗО HIMARS и 26 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:15
2023-12-14T09:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 снаряда РСЗО HIMARS и 26 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три реактивных снаряда HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 26 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9687 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 046 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 288 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915683209.html
https://ria.ru/20231214/vsu-1915681704.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила три снаряда HIMARS и 26 дронов ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 снаряда РСЗО HIMARS и 26 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три реактивных снаряда HIMARS", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 26 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9687 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 046 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 288 единиц специальной военной автомобильной техники.
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