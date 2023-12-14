https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915681975.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 90 военных и 2 единицы техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:59
2023-12-14T08:59
2023-12-14T09:06
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 90 военных и 2 единицы техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20231214/vsu-1915681704.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 90 солдат на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 90 военных и 2 единицы техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа", - сообщили в Минобороны.
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях