https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915681975.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 90 военных и 2 единицы техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:59

2023-12-14T08:59

2023-12-14T09:06

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 90 военных и 2 единицы техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231214/vsu-1915681704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность