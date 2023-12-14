Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 14.12.2023 (обновлено: 09:06 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915681975.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 90 военных и 2 единицы техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:59
2023-12-14T09:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910187042_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_7664d14dd0663fccb1f2ba5736a004b7.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 90 военных и 2 единицы техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20231214/vsu-1915681704.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910187042_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_d0543c25d85c7261eb523d0966986dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 90 солдат на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 90 военных и 2 единицы техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа", - сообщили в Минобороны.
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Вчера, 08:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала