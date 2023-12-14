https://ria.ru/20231214/snegopad-1915682246.html

Москвичей предупредили об интенсивном снегопаде с вечера четверга

Москвичей предупредили об интенсивном снегопаде с вечера четверга - РИА Новости, 14.12.2023

Москвичей предупредили об интенсивном снегопаде с вечера четверга

Наиболее интенсивный снегопад ожидается в Москве с вечера четверга до утра пятницы, выпадет до 17,4 миллиметра осадков, или около 30% от месячного объема... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:01

2023-12-14T09:01

2023-12-14T09:01

погода

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Наиболее интенсивный снегопад ожидается в Москве с вечера четверга до утра пятницы, выпадет до 17,4 миллиметра осадков, или около 30% от месячного объема небесной влаги, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки в Москве выпало 2-4 миллиметра осадков, благодаря чему высота снежного покрова варьируется от 31 до 40 сантиметров, что в 2-2,5 раза больше положенной климатической нормы. В четверг сохранятся январские морозы, под утро было минус 11,6, в течение дня не выше минус 7 - минус 10 градусов", - рассказал Тишковец. По его словам, в четверг синоптическая ситуация обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном "Ваня", центр которого сместится с восточных Карпат к берегам южного Буга. Будет преобладать облачная погода, пройдет слабый снег с интенсивностью не более 1-2 миллиметров. Ветер ожидается юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба. "Вечером погода заметно ухудшится – начнутся обложные снегопады с видимостью до 1 километра и менее, с наступлением ночи в зарядах снега дальность видимости кратковременно будет ухудшаться до 200-700 метров, что неминуемо спровоцирует сбои в авиационном и наземном сообщении, и станет причиной всплеска ДТП. Наиболее интенсивный снег ожидается в период примерно с 21 часа 14 декабря до 9 часов утра 15 декабря. Выпадет до 17,4 миллиметра осадков, или около 30% от месячного объема небесной влаги. Вероятен повтор суточного рекорда осадков 57-летней давности, принадлежащий 1966 году, когда в осадкомеры попало 17,3 миллиметра", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что гарантирован рекорд по сугробам, которые вырастут на 9-14 сантиметров - с 31-40 сантиметров до 40-45 сантиметров на ВДНХ и до 50-55 сантиметров на метеостанции МГУ. Будет побит рекорд сугробов 1919 года, когда было 32 сантиметра. "На дорогах - снежные заносы и переметы. В пятницу, в утренний час-пик, целесообразнее отказаться от личного автотранспорта и воспользоваться метро. Температура воздуха предстоящей ночью минус 6 - минус 9, днем минус 3 - минус 6. Ветер юго-восточный с разворотом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба", - отметил метеоролог. По его словам, с заходом солнца снегопады ослабеют, и вечером вовсе прекратятся. В облаках появятся просветы, в ночь на субботу морозы окрепнут до минус 7 - минус 10. "Тем не менее, то, что нас ждет, не стоит называть "снегопадом века" и это точно – "не камни с неба". Просто – хороший снегопад, который время от времени случается русской зимой", - заключил Тишковец.

https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html

https://ria.ru/20231201/pogoda-1913072316.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, евгений тишковец