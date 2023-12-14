https://ria.ru/20231214/rubl-1915775051.html
Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40 процентов
Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40 процентов - РИА Новости, 14.12.2023
Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40 процентов
Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40%, юаня - 33%, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференция,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:47
2023-12-14T13:47
2023-12-14T14:30
экономика
россия
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40%, юаня - 33%, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференция, которая в этом году совмещена с прямой линией."На сентябрь этого года такая картина – рубль 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%", - сказал глава государства.Он напомнил, что в 2021 году во внешней торговле РФ совокупная доля доллара и евро была около 87%, доля рубля - 11-13%, юаня – 0,4%.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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экономика, россия, итоги года с владимиром путиным
Экономика, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40 процентов
Путин: доля рубля во внешней торговле РФ на сентябрь выросла до 40 процентов
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40%, юаня - 33%, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференция, которая в этом году совмещена с прямой линией.
"На сентябрь этого года такая картина – рубль 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%", - сказал глава государства.
Он напомнил, что в 2021 году во внешней торговле РФ совокупная доля доллара и евро была около 87%, доля рубля - 11-13%, юаня – 0,4%.
Путин прокомментировал текущий курс рубля