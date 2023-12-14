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Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40 процентов

Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40 процентов - РИА Новости, 14.12.2023

Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40 процентов

Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40%, юаня - 33%, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференция,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:47

2023-12-14T13:47

2023-12-14T14:30

экономика

россия

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40%, юаня - 33%, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференция, которая в этом году совмещена с прямой линией."На сентябрь этого года такая картина – рубль 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%", - сказал глава государства.Он напомнил, что в 2021 году во внешней торговле РФ совокупная доля доллара и евро была около 87%, доля рубля - 11-13%, юаня – 0,4%.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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экономика, россия, итоги года с владимиром путиным