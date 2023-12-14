https://ria.ru/20231214/registratsiya-1915881524.html

Регистрация на забеги Суперлиги Подмосковья откроется в январе 2024 года

Регистрация на забеги Суперлиги Подмосковья откроется в январе 2024 года - РИА Новости, 14.12.2023

Регистрация на забеги Суперлиги Подмосковья откроется в январе 2024 года

В январе 2024 года откроется регистрация на забеги Суперлиги Московской области, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:43

2023-12-14T18:43

2023-12-14T18:51

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В январе 2024 года откроется регистрация на забеги Суперлиги Московской области, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона В 2024 году в рамках нового бегового сезона состоятся пять масштабных стартов. Можно будет подать заявку на участие в Коломенском полумарафоне "Летопись Победы" (пройдет 5 мая); в полумарафоне "Волоколамский рубеж" – 8 июня; в традиционном полумарафоне "Сергиевым путем" – 13 июля в Сергиевом Посаде; Дубненском полумарафоне "Большая Волга" – 24 августа; на старт кросс-полумарафона "ОдинцовоRUN" 19 октября. Как отмечает пресс-служба, пройти регистрацию на забеги будет можно на странице серии "Суперлига Подмосковья". Присоединиться можно бесплатно. Для этого необходимо принять участие в розыгрыше на портале СУПЕРЛИГАМО.РФ, сделав обмен приветственных и накопленных баллов участника за выполненные заданий на билет в розыгрыше. Еще баллы получится обменять на промокод, дающий скидку 25% при регистрации на событие. Количество билетов для розыгрыша и слотов является ограниченным. Юные атлеты в возрасте от 4 до 11 лет включительно смогут присоединиться к забегам на 300 и 600 метров. Пройти регистрацию можно бесплатно, ребенку необходимо только иметь личный кабинет на платформе RussiaRunning. "Суперлигу Подмосковья" создали на базе легкоатлетического проекта "Беговая лига Подмосковья", который реализуется с весны минувшего года. Помимо уже традиционных дисциплин – бега и ходьбы – с 1 декабря для участников стали доступны тренировки на лыжах и плавание, а с 1 апреля 2023 года – велоспорт. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и идут в общий зачет преодоленных километров. По информации пресс-службы, "Суперлига Подмосковья" является одним из самых массовых спортивных сообществ в регионе. Количество участников более 11 тысяч человек и увеличивается ежедневно. Каждый новый член команды и каждый дополнительный километр делают ближе достижение глобальной цели – совместно преодоленные десяти миллионов километров. Тренировки рассчитаны на разный уровень подготовки, поэтому каждый спортсмен, в том числе и начинающий, сможет найти для себя комфортный формат занятий. Став участником проекта "Суперлига Подмосковья", каждый желающий может выбрать для себя любимый вид спорта, или даже несколько, и не прекращать тренировки целый год. В настоящее время участники регионального спортивного проекта "Суперлига Подмосковья" в ходе тренировок совместно преодолели свыше 8,2 миллиона километров.

https://ria.ru/20231214/katki-1915880939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), россия