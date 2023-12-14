https://ria.ru/20231214/reanimatsiya-1915875593.html

Мужчина в Дагестане попал в реанимацию после падения в шахту лифта

Мужчина в Дагестане попал в реанимацию после падения в шахту лифта - РИА Новости, 14.12.2023

Мужчина в Дагестане попал в реанимацию после падения в шахту лифта

Житель дагестанского Хасавюрта получил травмы в результате падения в лифтовую шахту строящегося дома, следователи проводят проверку, сообщили в четверг в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:14

2023-12-14T18:14

2023-12-14T18:14

происшествия

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Житель дагестанского Хасавюрта получил травмы в результате падения в лифтовую шахту строящегося дома, следователи проводят проверку, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Следователями … устанавливаются обстоятельства получения травм местным жителем при падении 12 декабря 2023 года в лифтовую шахту строящегося дома, расположенного в городе Хасавюрте по улице Ломоносова. По данному факту… инициирована процессуальная проверка", – говорится в сообщении. В пресс-службе следственного управления уточнили РИА Новости, что мужчина госпитализирован, у него закрытая черепно-мозговая травма и вывихи. В городской администрации сообщили РИА Новости, что он в реанимации.

https://ria.ru/20231203/zaderzhanie-1913501366.html

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происшествия, россия, республика дагестан