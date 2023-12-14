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Мужчина в Дагестане попал в реанимацию после падения в шахту лифта - РИА Новости, 14.12.2023
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18:14 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/reanimatsiya-1915875593.html
Мужчина в Дагестане попал в реанимацию после падения в шахту лифта
Мужчина в Дагестане попал в реанимацию после падения в шахту лифта - РИА Новости, 14.12.2023
Мужчина в Дагестане попал в реанимацию после падения в шахту лифта
Житель дагестанского Хасавюрта получил травмы в результате падения в лифтовую шахту строящегося дома, следователи проводят проверку, сообщили в четверг в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:14
2023-12-14T18:14
происшествия
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Житель дагестанского Хасавюрта получил травмы в результате падения в лифтовую шахту строящегося дома, следователи проводят проверку, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Следователями … устанавливаются обстоятельства получения травм местным жителем при падении 12 декабря 2023 года в лифтовую шахту строящегося дома, расположенного в городе Хасавюрте по улице Ломоносова. По данному факту… инициирована процессуальная проверка", – говорится в сообщении. В пресс-службе следственного управления уточнили РИА Новости, что мужчина госпитализирован, у него закрытая черепно-мозговая травма и вывихи. В городской администрации сообщили РИА Новости, что он в реанимации.
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происшествия, россия, республика дагестан
Происшествия, Россия, Республика Дагестан
Мужчина в Дагестане попал в реанимацию после падения в шахту лифта

Мужчина дагестанского Хасавюрта попал в реанимацию после падения в шахту лифта

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Житель дагестанского Хасавюрта получил травмы в результате падения в лифтовую шахту строящегося дома, следователи проводят проверку, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
«
"Следователями … устанавливаются обстоятельства получения травм местным жителем при падении 12 декабря 2023 года в лифтовую шахту строящегося дома, расположенного в городе Хасавюрте по улице Ломоносова. По данному факту… инициирована процессуальная проверка", – говорится в сообщении.
В пресс-службе следственного управления уточнили РИА Новости, что мужчина госпитализирован, у него закрытая черепно-мозговая травма и вывихи. В городской администрации сообщили РИА Новости, что он в реанимации.
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ПроисшествияРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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