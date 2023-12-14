Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области растения стали ледяными - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 14.12.2023 (обновлено: 11:29 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/rasteniya-1915707486.html
В Ростовской области растения стали ледяными
В Ростовской области растения стали ледяными - РИА Новости, 14.12.2023
В Ростовской области растения стали ледяными
Ледяной дождь, который несколько дней подряд не прекращался на территории Ростовской области, "заморозил" растения, покрыв их толстым слоем льда, передает... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:25
2023-12-14T11:29
общество
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915708257_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_deae4a28a6cd5f66484c69db6d036031.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Ледяной дождь, который несколько дней подряд не прекращался на территории Ростовской области, "заморозил" растения, покрыв их толстым слоем льда, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал агентству сотрудник Ростовского гидрометцентра, в начале текущей недели регион оказался между двух воздушных масс – холодной, которая сформировалась с севера, и более теплой, средиземноморской. "При минусовой температуре на холодные подстилающие поверхности выпадал дождь, который сразу замерзал, образуя гололед", - пояснил собеседник агентства. Наряду с сильным ветром такая погода привела к многочленным обрывам проводов, не выдерживающим тяжести льда. К вечеру вторника без света в регионе остались 189 тысяч человек. Последствия энергетики устраняют до сих пор. Также в большинстве районов школьникам разрешили не посещать занятия до конца недели из-за опасности травмирования по пути в образовательные учреждения. Как поясняли специалисты, обработка дорог регентами осложнялась непрекращающимся дождем, который их просто смывал. Помимо дорог, тротуаров и проводов "заледенели" и растения. "Конечно, такое обледенение вредит озимым культурам. Для преодоления последствий такой зимовки после возобновления вегетации посевы нужно обрабатывать микробиологическими удобрениями для активизации ростовых и физиологических процессов", - сказал РИА Новости энтофитопатолог Николай Новиков.
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915708257_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ce214faf058802f8d028e2a0a985ffcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ростовская область
Общество, Ростовская область
В Ростовской области растения стали ледяными

В Ростовской области ледяной дождь покрыл растения толстым слоем льда

© Фото : РИА НовостиЗаледеневшие растения в Ростовской области
Заледеневшие растения в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : РИА Новости
Заледеневшие растения в Ростовской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Ледяной дождь, который несколько дней подряд не прекращался на территории Ростовской области, "заморозил" растения, покрыв их толстым слоем льда, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал агентству сотрудник Ростовского гидрометцентра, в начале текущей недели регион оказался между двух воздушных масс – холодной, которая сформировалась с севера, и более теплой, средиземноморской. "При минусовой температуре на холодные подстилающие поверхности выпадал дождь, который сразу замерзал, образуя гололед", - пояснил собеседник агентства.
Наряду с сильным ветром такая погода привела к многочленным обрывам проводов, не выдерживающим тяжести льда. К вечеру вторника без света в регионе остались 189 тысяч человек. Последствия энергетики устраняют до сих пор.
Также в большинстве районов школьникам разрешили не посещать занятия до конца недели из-за опасности травмирования по пути в образовательные учреждения. Как поясняли специалисты, обработка дорог регентами осложнялась непрекращающимся дождем, который их просто смывал.
Помимо дорог, тротуаров и проводов "заледенели" и растения. "Конечно, такое обледенение вредит озимым культурам. Для преодоления последствий такой зимовки после возобновления вегетации посевы нужно обрабатывать микробиологическими удобрениями для активизации ростовых и физиологических процессов", - сказал РИА Новости энтофитопатолог Николай Новиков.
 
ОбществоРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала