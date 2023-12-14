https://ria.ru/20231214/rasteniya-1915707486.html

В Ростовской области растения стали ледяными

В Ростовской области растения стали ледяными - РИА Новости, 14.12.2023

В Ростовской области растения стали ледяными

Ледяной дождь, который несколько дней подряд не прекращался на территории Ростовской области, "заморозил" растения, покрыв их толстым слоем льда, передает... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:25

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Ледяной дождь, который несколько дней подряд не прекращался на территории Ростовской области, "заморозил" растения, покрыв их толстым слоем льда, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал агентству сотрудник Ростовского гидрометцентра, в начале текущей недели регион оказался между двух воздушных масс – холодной, которая сформировалась с севера, и более теплой, средиземноморской. "При минусовой температуре на холодные подстилающие поверхности выпадал дождь, который сразу замерзал, образуя гололед", - пояснил собеседник агентства. Наряду с сильным ветром такая погода привела к многочленным обрывам проводов, не выдерживающим тяжести льда. К вечеру вторника без света в регионе остались 189 тысяч человек. Последствия энергетики устраняют до сих пор. Также в большинстве районов школьникам разрешили не посещать занятия до конца недели из-за опасности травмирования по пути в образовательные учреждения. Как поясняли специалисты, обработка дорог регентами осложнялась непрекращающимся дождем, который их просто смывал. Помимо дорог, тротуаров и проводов "заледенели" и растения. "Конечно, такое обледенение вредит озимым культурам. Для преодоления последствий такой зимовки после возобновления вегетации посевы нужно обрабатывать микробиологическими удобрениями для активизации ростовых и физиологических процессов", - сказал РИА Новости энтофитопатолог Николай Новиков.

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общество, ростовская область