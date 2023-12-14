https://ria.ru/20231214/ranenie-1915712290.html

Губернатор Гладков рассказал о состоянии одного из подорвавшихся на мине

Губернатор Гладков рассказал о состоянии одного из подорвавшихся на мине - РИА Новости, 14.12.2023

Губернатор Гладков рассказал о состоянии одного из подорвавшихся на мине

Один из троих мирных жителей, пострадавших при подрыве машины на мине в Белгородской области, прооперирован и находится в реанимации на искусственной вентиляции РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:38

2023-12-14T11:38

2023-12-14T11:38

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Один из троих мирных жителей, пострадавших при подрыве машины на мине в Белгородской области, прооперирован и находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, после стабилизации будет решаться вопрос о его транспортировке в федеральный центр, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В среду Гладков написал в своем Telegram-канале, что в Краснояружском районе произошло ЧП. По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали: у одного из них частичная ампутация нижних конечностей, у второго - закрытая черепно-мозговая травма, у третьего сотрясение мозга. Министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил журналистам, что один из пострадавших находится на операции в очень тяжелом состоянии, двое других, мужчина и женщина, госпитализированы с состоянием средней степени тяжести. "В областной больнице сейчас находится мужчина с частичной ампутацией нижних конечностей. Врачи провели операцию, он находится в реанимации под ИВЛ, в тяжелом состоянии. После стабилизации будет решаться вопрос о транспортировке его в федеральный центр", - написал глава региона. Он добавил, что двое других пострадавших находятся сейчас в городской больнице №2 города Белгорода, им оказывается необходимая медицинская помощь. По данным губернатора, у женщины минно-взрывная травма и рваная рана мягких тканей головы, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, у мужчины сотрясение мозга и закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости.

https://ria.ru/20231214/reb-1915699421.html

https://ria.ru/20231213/zhiteli-1915637875.html

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков