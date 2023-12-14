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СМИ: Австрия хочет исключения Raiffeisen Bank из санкций Украины - РИА Новости, 14.12.2023
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21:26 14.12.2023 (обновлено: 23:10 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/raiffeisen-1915912829.html
СМИ: Австрия хочет исключения Raiffeisen Bank из санкций Украины
СМИ: Австрия хочет исключения Raiffeisen Bank из санкций Украины - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ: Австрия хочет исключения Raiffeisen Bank из санкций Украины
Австрия требует убрать Raiffeisen Bank International из черного списка Киева в обмен на поддержку нового пакета санкций Евросоюза против Москвы, сообщает... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T21:26
2023-12-14T23:10
россия
австрия
украина
александер шалленберг
евросоюз
raiffeisen bank international
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Австрия требует убрать Raiffeisen Bank International из черного списка Киева в обмен на поддержку нового пакета санкций Евросоюза против Москвы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Как пишет агентство, Вена хочет, чтобы Raiffeisen Bank International, "крупнейший западный банк в России, был вычеркнут из украинского черного списка взамен на одобрение новых санкций ЕС против России".Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International, продолжившая работу в России, попала в черный список украинского Национального агентства по предотвращению коррупции в марте 2023 года. Представители банка встречались с ответственными за список сотрудниками украинского Национального агентства по противодействию коррупции, чтобы обсудить этот вопрос, узнал Reuters.Один из источников также сообщил, что глава МИД Австрии Александер Шалленберг открыто критиковал украинский черный список как "произвольный" на встрече европейских министров в Киеве, а австрийские чиновники выражали свое недовольство им в беседах с европейскими чиновниками и дипломатами в последние недели. Евросоюз завершает работу над 12-м пакетом санкций против России. Ранее на неделе послы стран союза не смогли прийти к общей позиции. Как писали иностранные СМИ, дело в Австрии, так как Вена хочет тщательно проверить пакет перед его принятием. В пакете возможны санкции на импорт российских алмазов.
https://ria.ru/20231213/ekonomika-1915582687.html
https://ria.ru/20231213/sanktsii-1915653538.html
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россия, австрия, украина, александер шалленберг, евросоюз, raiffeisen bank international
Россия, Австрия, Украина, Александер Шалленберг, Евросоюз, Raiffeisen Bank International
СМИ: Австрия хочет исключения Raiffeisen Bank из санкций Украины

Reuters: Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России

© Fotolia / jorisvoАвстрия
Австрия - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Fotolia / jorisvo
Австрия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Австрия требует убрать Raiffeisen Bank International из черного списка Киева в обмен на поддержку нового пакета санкций Евросоюза против Москвы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Как пишет агентство, Вена хочет, чтобы Raiffeisen Bank International, "крупнейший западный банк в России, был вычеркнут из украинского черного списка взамен на одобрение новых санкций ЕС против России".
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Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International, продолжившая работу в России, попала в черный список украинского Национального агентства по предотвращению коррупции в марте 2023 года.
Представители банка встречались с ответственными за список сотрудниками украинского Национального агентства по противодействию коррупции, чтобы обсудить этот вопрос, узнал Reuters.
Один из источников также сообщил, что глава МИД Австрии Александер Шалленберг открыто критиковал украинский черный список как "произвольный" на встрече европейских министров в Киеве, а австрийские чиновники выражали свое недовольство им в беседах с европейскими чиновниками и дипломатами в последние недели.
Евросоюз завершает работу над 12-м пакетом санкций против России. Ранее на неделе послы стран союза не смогли прийти к общей позиции. Как писали иностранные СМИ, дело в Австрии, так как Вена хочет тщательно проверить пакет перед его принятием. В пакете возможны санкции на импорт российских алмазов.
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РоссияАвстрияУкраинаАлександер ШалленбергЕвросоюзRaiffeisen Bank International
 
 
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