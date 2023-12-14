https://ria.ru/20231214/putin-1915845194.html

Путин ответил на вопрос, какой новогодний салат он любит больше

Путин ответил на вопрос, какой новогодний салат он любит больше - РИА Новости, 14.12.2023

Путин ответил на вопрос, какой новогодний салат он любит больше

Президент РФ Владимир Путин на итогах года не ответил на вопрос, какой из двух новогодних салатов он больше любит - селедку под шубой или оливье. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:30

2023-12-14T16:30

2023-12-14T16:35

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на итогах года не ответил на вопрос, какой из двух новогодних салатов он больше любит - селедку под шубой или оливье. "Смотря что закусывать", - сказал президент, отвечая на вопрос о двух самых популярных салатах на новогоднем столе. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, общество