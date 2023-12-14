https://ria.ru/20231214/putin-1915845194.html
Путин ответил на вопрос, какой новогодний салат он любит больше
Путин ответил на вопрос, какой новогодний салат он любит больше - РИА Новости, 14.12.2023
Путин ответил на вопрос, какой новогодний салат он любит больше
Президент РФ Владимир Путин на итогах года не ответил на вопрос, какой из двух новогодних салатов он больше любит - селедку под шубой или оливье. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:30
2023-12-14T16:30
2023-12-14T16:35
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на итогах года не ответил на вопрос, какой из двух новогодних салатов он больше любит - селедку под шубой или оливье. "Смотря что закусывать", - сказал президент, отвечая на вопрос о двух самых популярных салатах на новогоднем столе. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, общество
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Общество
Путин ответил на вопрос, какой новогодний салат он любит больше
Путин, говоря о салатах, не стал выбирать между селедкой под шубой и оливье