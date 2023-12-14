https://ria.ru/20231214/putin-1915836846.html

Путин рассказал, какой совет дал бы себе прежнему

Путин рассказал, какой совет дал бы себе прежнему - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал, какой совет дал бы себе прежнему

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что бы он сказал себе прежнему, образца 2000 года, заявил, что сказал бы "верной дорогой идете". РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:13

2023-12-14T16:13

2023-12-14T16:27

итоги года с владимиром путиным

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что бы он сказал себе прежнему, образца 2000 года, заявил, что сказал бы "верной дорогой идете"."Что бы сказал, я бы сказал, верной дорогой идете товарищи", - сказал Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции, в этом году совмещенной с прямой линией."От чего бы предупредил? От избыточной наивности и избыточной доверчивости в отношений наших так называемых партнеров", - добавил он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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россия

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2023

Кирилл Волков

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Вопрос Путину о том, что он сказал бы себе прежнему Последний вопрос Путину был о том, что он сказал бы себе прежнему и от чего бы предостерег. "Верной дорогой идете товарищи", - ответил президент по первому пункту. А предупредил бы себя глава государства от избыточной доверчивости "так называемым партнерам". 2023-12-14T16:13 true PT1M27S

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Кирилл Волков

итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин, политика