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Урожай зерна в России в этом году составит 146 миллионов тонн, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
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15:52 14.12.2023 (обновлено: 16:01 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915824831.html
Урожай зерна в России в этом году составит 146 миллионов тонн, заявил Путин
Урожай зерна в России в этом году составит 146 миллионов тонн, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Урожай зерна в России в этом году составит 146 миллионов тонн, заявил Путин
Урожай зерна в России в этом году составит 146 миллионов тонн, в том числе в новых регионах около 5-6 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:52
2023-12-14T16:01
владимир путин
россия
экономика
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Урожай зерна в России в этом году составит 146 миллионов тонн, в том числе в новых регионах около 5-6 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас опять один из рекордных урожаев - 150 с лишним миллионов тонн зерна, правда это общее количество, а в там очищенном виде это будет где-то 146 с лишним миллионов тонн. Это вместе с так называемыми, скажем, новыми территориями, на которых произведено где-то 5-6 миллионов тонн", - сказал Путин, подводя итоги года.По его словам, результат очень хороший. "Я здесь вспоминал руководство Минсельхоза в связи с отсутствием необходимого количества и куриного яйца и мяса птицы, есть за что покритиковать. Но в целом результаты работы сельскохозяйственные отрасли, которая опять с большим плюсом сработала в этом году, и соответственно усилия министерства сельского хозяйства заслуживают одобрения и хорошей оценки", - отметил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, россия, экономика, итоги года с владимиром путиным
Владимир Путин, Россия, Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным
Урожай зерна в России в этом году составит 146 миллионов тонн, заявил Путин

Путин: урожай зерна в РФ в этом году составит 146 млн тонн

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочий в зернохранилище
Рабочий в зернохранилище - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочий в зернохранилище. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Урожай зерна в России в этом году составит 146 миллионов тонн, в том числе в новых регионах около 5-6 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас опять один из рекордных урожаев - 150 с лишним миллионов тонн зерна, правда это общее количество, а в там очищенном виде это будет где-то 146 с лишним миллионов тонн. Это вместе с так называемыми, скажем, новыми территориями, на которых произведено где-то 5-6 миллионов тонн", - сказал Путин, подводя итоги года.
По его словам, результат очень хороший. "Я здесь вспоминал руководство Минсельхоза в связи с отсутствием необходимого количества и куриного яйца и мяса птицы, есть за что покритиковать. Но в целом результаты работы сельскохозяйственные отрасли, которая опять с большим плюсом сработала в этом году, и соответственно усилия министерства сельского хозяйства заслуживают одобрения и хорошей оценки", - отметил президент.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Картофель - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Минсельхоз ожидает рекордный урожай картофеля в 2023 году
12 декабря, 17:00
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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