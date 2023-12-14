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В "миропорядке, основанном на правилах" никаких правил нет, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
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14:20 14.12.2023 (обновлено: 14:30 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915789396.html
В "миропорядке, основанном на правилах" никаких правил нет, заявил Путин
В "миропорядке, основанном на правилах" никаких правил нет, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
В "миропорядке, основанном на правилах" никаких правил нет, заявил Путин
В "миропорядке, основанном на правилах" на самом деле не существует никаких правил: они меняются в зависимости от политической конъюнктуры, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:20
2023-12-14T14:30
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В "миропорядке, основанном на правилах" на самом деле не существует никаких правил: они меняются в зависимости от политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается "миропорядка, основанного на правилах" — нет таких правил на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным
Владимир Путин, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
В "миропорядке, основанном на правилах" никаких правил нет, заявил Путин

Путин высказался о миропорядке, основанном на правилах: они меняются сиюминутно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В "миропорядке, основанном на правилах" на самом деле не существует никаких правил: они меняются в зависимости от политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Что касается "миропорядка, основанного на правилах" — нет таких правил на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Жительница Симферополя смотрит трансляцию Прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Вчера, 14:29
 
Владимир ПутинРоссияИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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