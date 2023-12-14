https://ria.ru/20231214/putin-1915789396.html
В "миропорядке, основанном на правилах" никаких правил нет, заявил Путин
В "миропорядке, основанном на правилах" никаких правил нет, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
В "миропорядке, основанном на правилах" никаких правил нет, заявил Путин
В "миропорядке, основанном на правилах" на самом деле не существует никаких правил: они меняются в зависимости от политической конъюнктуры, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:20
2023-12-14T14:20
2023-12-14T14:30
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В "миропорядке, основанном на правилах" на самом деле не существует никаких правил: они меняются в зависимости от политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается "миропорядка, основанного на правилах" — нет таких правил на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным
Владимир Путин, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
В "миропорядке, основанном на правилах" никаких правил нет, заявил Путин
Путин высказался о миропорядке, основанном на правилах: они меняются сиюминутно