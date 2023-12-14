https://ria.ru/20231214/putin-1915789396.html

В "миропорядке, основанном на правилах" никаких правил нет, заявил Путин

В "миропорядке, основанном на правилах" никаких правил нет, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

В "миропорядке, основанном на правилах" никаких правил нет, заявил Путин

В "миропорядке, основанном на правилах" на самом деле не существует никаких правил: они меняются в зависимости от политической конъюнктуры, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:20

2023-12-14T14:20

2023-12-14T14:30

владимир путин

россия

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В "миропорядке, основанном на правилах" на самом деле не существует никаких правил: они меняются в зависимости от политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается "миропорядка, основанного на правилах" — нет таких правил на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/popytki-1915792996.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным