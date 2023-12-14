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Путин отметил успехи мобилизованных в зоне спецоперации
Путин отметил успехи мобилизованных в зоне спецоперации - РИА Новости, 14.12.2023
Путин отметил успехи мобилизованных в зоне спецоперации
В зоне специальной военной операции мобилизованные воюют отлично, в их числе 14 Героев России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:25
2023-12-14T12:25
2023-12-14T13:03
россия
итоги года с владимиром путиным
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В зоне специальной военной операции мобилизованные воюют отлично, в их числе 14 Героев России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин."Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. 14 Героев России. я уже не говорю про другие медали или ордена другого достоинства", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линиейИтоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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россия, итоги года с владимиром путиным, владимир путин
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Путин отметил успехи мобилизованных в зоне спецоперации
Путин: мобилизованные отлично воюют в зоне СВО, из них уже 14 Героев России