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Путин отметил успехи мобилизованных в зоне спецоперации

Путин отметил успехи мобилизованных в зоне спецоперации - РИА Новости, 14.12.2023

Путин отметил успехи мобилизованных в зоне спецоперации

В зоне специальной военной операции мобилизованные воюют отлично, в их числе 14 Героев России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:25

2023-12-14T12:25

2023-12-14T13:03

россия

итоги года с владимиром путиным

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В зоне специальной военной операции мобилизованные воюют отлично, в их числе 14 Героев России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин."Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. 14 Героев России. я уже не говорю про другие медали или ордена другого достоинства", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линиейИтоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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2023

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