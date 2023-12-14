https://ria.ru/20231214/prodazhi-1915911429.html
Продажи продуктов ярославских производителей выросли на семь процентов
Продажи продуктов ярославских производителей выросли на семь процентов - РИА Новости, 14.12.2023
Продажи продуктов ярославских производителей выросли на семь процентов
Продажи ярославских производителей, в частности, в рамках проектов "Ярославский продукт" и "Фермерский уголок" выросли на 7%, сообщило правительство Ярославской РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T21:09
2023-12-14T21:09
2023-12-14T21:11
ярославская область
экономика
технологии
ярославская область
россия
михаил евраев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251078_0:116:3143:1884_1920x0_80_0_0_16f5da2e566915ffc875a71bf2fcb4c4.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Продажи ярославских производителей, в частности, в рамках проектов "Ярославский продукт" и "Фермерский уголок" выросли на 7%, сообщило правительство Ярославской области. В четверг во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу активно поддерживать и продвигать продукцию местных производителей. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что у региона в этом направлении уже есть хорошие результаты. "Одним из эффективных инструментов поддержки сельхозтоваропроизводителей региона стал проект "Ярославский продукт". Также разработан проект "Фермерский уголок". Оказываем помощь производителям непродовольственных товаров, вместе ищем новые ниши и рынки сбыта, расширяем сотрудничество с другими регионами и союзными странами. Также занимаемся продвижением ярославских брендов и сувениров. Готовы делиться опытом с другими регионами", - рассказал Евраев.Проект "Ярославский продукт", инициированный губернатором Михаилом Евраевым, направлен на повышение узнаваемости местных товаров на полках магазинов благодаря размещению ценников со специальным логотипом. Их в результате работы о правительства области уже используют 96% федеральных и 98% региональных сетей, а также 87% магазинов традиционной розницы - всего более 3350 торговых точек. По губернаторскому проекту "Фермерский уголок" сельхозтоваропроизводители Ярославской области при поддержке правительства области получили возможность продавать свои товары в сетевых магазинах, быстрее и проще входить в большой ретейл, а покупатели – приобретать местные свежие овощи, фрукты, хлеб, мясо, молочную, кондитерскую и другую продукцию.
https://ria.ru/20231214/agrarii-1915907598.html
ярославская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251078_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_b3eb638b294608d29eabb0cba1b3b731.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин
Ярославская область, Экономика, Технологии, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Владимир Путин
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Продажи ярославских производителей, в частности, в рамках проектов "Ярославский продукт" и "Фермерский уголок" выросли на 7%, сообщило правительство Ярославской области.
В четверг во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин
поставил перед регионами задачу активно поддерживать и продвигать продукцию местных производителей. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
подчеркнул, что у региона в этом направлении уже есть хорошие результаты.
«
"Одним из эффективных инструментов поддержки сельхозтоваропроизводителей региона стал проект "Ярославский продукт". Также разработан проект "Фермерский уголок". Оказываем помощь производителям непродовольственных товаров, вместе ищем новые ниши и рынки сбыта, расширяем сотрудничество с другими регионами и союзными странами. Также занимаемся продвижением ярославских брендов и сувениров. Готовы делиться опытом с другими регионами", - рассказал Евраев.
Проект "Ярославский продукт", инициированный губернатором Михаилом Евраевым, направлен на повышение узнаваемости местных товаров на полках магазинов благодаря размещению ценников со специальным логотипом. Их в результате работы о правительства области уже используют 96% федеральных и 98% региональных сетей, а также 87% магазинов традиционной розницы - всего более 3350 торговых точек.
Более миллиарда рублей направят на поддержку аграриев в Ярославской области
По губернаторскому проекту "Фермерский уголок" сельхозтоваропроизводители Ярославской области при поддержке правительства области получили возможность продавать свои товары в сетевых магазинах, быстрее и проще входить в большой ретейл, а покупатели – приобретать местные свежие овощи, фрукты, хлеб, мясо, молочную, кондитерскую и другую продукцию.