https://ria.ru/20231214/prodazhi-1915911429.html

Продажи продуктов ярославских производителей выросли на семь процентов

Продажи продуктов ярославских производителей выросли на семь процентов - РИА Новости, 14.12.2023

Продажи продуктов ярославских производителей выросли на семь процентов

Продажи ярославских производителей, в частности, в рамках проектов "Ярославский продукт" и "Фермерский уголок" выросли на 7%, сообщило правительство Ярославской РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T21:09

2023-12-14T21:09

2023-12-14T21:11

ярославская область

экономика

технологии

ярославская область

россия

михаил евраев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251078_0:116:3143:1884_1920x0_80_0_0_16f5da2e566915ffc875a71bf2fcb4c4.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Продажи ярославских производителей, в частности, в рамках проектов "Ярославский продукт" и "Фермерский уголок" выросли на 7%, сообщило правительство Ярославской области. В четверг во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу активно поддерживать и продвигать продукцию местных производителей. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что у региона в этом направлении уже есть хорошие результаты. "Одним из эффективных инструментов поддержки сельхозтоваропроизводителей региона стал проект "Ярославский продукт". Также разработан проект "Фермерский уголок". Оказываем помощь производителям непродовольственных товаров, вместе ищем новые ниши и рынки сбыта, расширяем сотрудничество с другими регионами и союзными странами. Также занимаемся продвижением ярославских брендов и сувениров. Готовы делиться опытом с другими регионами", - рассказал Евраев.Проект "Ярославский продукт", инициированный губернатором Михаилом Евраевым, направлен на повышение узнаваемости местных товаров на полках магазинов благодаря размещению ценников со специальным логотипом. Их в результате работы о правительства области уже используют 96% федеральных и 98% региональных сетей, а также 87% магазинов традиционной розницы - всего более 3350 торговых точек. По губернаторскому проекту "Фермерский уголок" сельхозтоваропроизводители Ярославской области при поддержке правительства области получили возможность продавать свои товары в сетевых магазинах, быстрее и проще входить в большой ретейл, а покупатели – приобретать местные свежие овощи, фрукты, хлеб, мясо, молочную, кондитерскую и другую продукцию.

https://ria.ru/20231214/agrarii-1915907598.html

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин