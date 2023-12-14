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Продажи продуктов ярославских производителей выросли на семь процентов - РИА Новости, 14.12.2023
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Ярославская область
 
21:09 14.12.2023 (обновлено: 21:11 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/prodazhi-1915911429.html
Продажи продуктов ярославских производителей выросли на семь процентов
Продажи продуктов ярославских производителей выросли на семь процентов - РИА Новости, 14.12.2023
Продажи продуктов ярославских производителей выросли на семь процентов
Продажи ярославских производителей, в частности, в рамках проектов "Ярославский продукт" и "Фермерский уголок" выросли на 7%, сообщило правительство Ярославской РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T21:09
2023-12-14T21:11
ярославская область
экономика
технологии
ярославская область
россия
михаил евраев
владимир путин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Продажи ярославских производителей, в частности, в рамках проектов "Ярославский продукт" и "Фермерский уголок" выросли на 7%, сообщило правительство Ярославской области. В четверг во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу активно поддерживать и продвигать продукцию местных производителей. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что у региона в этом направлении уже есть хорошие результаты. &quot;Одним из эффективных инструментов поддержки сельхозтоваропроизводителей региона стал проект &quot;Ярославский продукт&quot;. Также разработан проект &quot;Фермерский уголок&quot;. Оказываем помощь производителям непродовольственных товаров, вместе ищем новые ниши и рынки сбыта, расширяем сотрудничество с другими регионами и союзными странами. Также занимаемся продвижением ярославских брендов и сувениров. Готовы делиться опытом с другими регионами&quot;, - рассказал Евраев.Проект "Ярославский продукт", инициированный губернатором Михаилом Евраевым, направлен на повышение узнаваемости местных товаров на полках магазинов благодаря размещению ценников со специальным логотипом. Их в результате работы о правительства области уже используют 96% федеральных и 98% региональных сетей, а также 87% магазинов традиционной розницы - всего более 3350 торговых точек. По губернаторскому проекту "Фермерский уголок" сельхозтоваропроизводители Ярославской области при поддержке правительства области получили возможность продавать свои товары в сетевых магазинах, быстрее и проще входить в большой ретейл, а покупатели – приобретать местные свежие овощи, фрукты, хлеб, мясо, молочную, кондитерскую и другую продукцию.
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экономика, технологии, ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин
Ярославская область, Экономика, Технологии, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Владимир Путин

Продажи продуктов ярославских производителей выросли на семь процентов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа овощей на сельскохозяйственной ярмарке
Продажа овощей на сельскохозяйственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Продажа овощей на сельскохозяйственной ярмарке. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Продажи ярославских производителей, в частности, в рамках проектов "Ярославский продукт" и "Фермерский уголок" выросли на 7%, сообщило правительство Ярославской области.
В четверг во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу активно поддерживать и продвигать продукцию местных производителей. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что у региона в этом направлении уже есть хорошие результаты.
«

"Одним из эффективных инструментов поддержки сельхозтоваропроизводителей региона стал проект "Ярославский продукт". Также разработан проект "Фермерский уголок". Оказываем помощь производителям непродовольственных товаров, вместе ищем новые ниши и рынки сбыта, расширяем сотрудничество с другими регионами и союзными странами. Также занимаемся продвижением ярославских брендов и сувениров. Готовы делиться опытом с другими регионами", - рассказал Евраев.

Проект "Ярославский продукт", инициированный губернатором Михаилом Евраевым, направлен на повышение узнаваемости местных товаров на полках магазинов благодаря размещению ценников со специальным логотипом. Их в результате работы о правительства области уже используют 96% федеральных и 98% региональных сетей, а также 87% магазинов традиционной розницы - всего более 3350 торговых точек.
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По губернаторскому проекту "Фермерский уголок" сельхозтоваропроизводители Ярославской области при поддержке правительства области получили возможность продавать свои товары в сетевых магазинах, быстрее и проще входить в большой ретейл, а покупатели – приобретать местные свежие овощи, фрукты, хлеб, мясо, молочную, кондитерскую и другую продукцию.
 
Ярославская областьЭкономикаТехнологииЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевВладимир Путин
 
 
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