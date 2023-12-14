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Путин назвал Фицо и Орбана "пронациональными" политиками
Путин назвал Фицо и Орбана "пронациональными" политиками - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал Фицо и Орбана "пронациональными" политиками
Премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные", они защищают интересы своих стран, но таких больше... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:43
2023-12-14T12:43
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в мире
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные", они защищают интересы своих стран, но таких больше нет, а связано это с зависимостью остальных от "старшего брата" - США, заявил президент России Владимир Путин."Фицо появился сейчас после выборов, ну Виктор Орбан в Венгрии, я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше, их просто нет, я не знаю с чем это связано, связано это с большой зависимостью от "старшего брата" - от Штатов", - сказал Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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в мире, итоги года с владимиром путиным
В мире, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин назвал Фицо и Орбана "пронациональными" политиками
Путин: Фицо и Орбан не зависят от "старшего брата"
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные", они защищают интересы своих стран, но таких больше нет, а связано это с зависимостью остальных от "старшего брата" - США, заявил президент России Владимир Путин.
"Фицо появился сейчас после выборов, ну Виктор Орбан в Венгрии, я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше, их просто нет, я не знаю с чем это связано, связано это с большой зависимостью от "старшего брата" - от Штатов", - сказал Путин.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Орбан заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации