https://ria.ru/20231214/politiki-1915744525.html

Путин назвал Фицо и Орбана "пронациональными" политиками

Путин назвал Фицо и Орбана "пронациональными" политиками - РИА Новости, 14.12.2023

Путин назвал Фицо и Орбана "пронациональными" политиками

Премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные", они защищают интересы своих стран, но таких больше... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:43

2023-12-14T12:43

2023-12-14T12:57

в мире

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные", они защищают интересы своих стран, но таких больше нет, а связано это с зависимостью остальных от "старшего брата" - США, заявил президент России Владимир Путин."Фицо появился сейчас после выборов, ну Виктор Орбан в Венгрии, я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше, их просто нет, я не знаю с чем это связано, связано это с большой зависимостью от "старшего брата" - от Штатов", - сказал Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231208/rossiya-1914609783.html

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в мире, итоги года с владимиром путиным