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Путин назвал Фицо и Орбана "пронациональными" политиками - РИА Новости, 14.12.2023
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12:43 14.12.2023 (обновлено: 12:57 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/politiki-1915744525.html
Путин назвал Фицо и Орбана "пронациональными" политиками
Путин назвал Фицо и Орбана "пронациональными" политиками - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал Фицо и Орбана "пронациональными" политиками
Премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные", они защищают интересы своих стран, но таких больше... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:43
2023-12-14T12:57
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные", они защищают интересы своих стран, но таких больше нет, а связано это с зависимостью остальных от "старшего брата" - США, заявил президент России Владимир Путин."Фицо появился сейчас после выборов, ну Виктор Орбан в Венгрии, я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше, их просто нет, я не знаю с чем это связано, связано это с большой зависимостью от "старшего брата" - от Штатов", - сказал Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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в мире, итоги года с владимиром путиным
В мире, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин назвал Фицо и Орбана "пронациональными" политиками

Путин: Фицо и Орбан не зависят от "старшего брата"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом совместной "прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин перед началом совместной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин перед началом совместной "прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные", они защищают интересы своих стран, но таких больше нет, а связано это с зависимостью остальных от "старшего брата" - США, заявил президент России Владимир Путин.
"Фицо появился сейчас после выборов, ну Виктор Орбан в Венгрии, я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше, их просто нет, я не знаю с чем это связано, связано это с большой зависимостью от "старшего брата" - от Штатов", - сказал Путин.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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