https://ria.ru/20231214/pogoda-1915877165.html
В московском метро предупреждают об ухудшении погодных условий
В московском метро предупреждают об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 14.12.2023
В московском метро предупреждают об ухудшении погодных условий
В московском метрополитене транслируется аудиосообщение с предупреждением об ухудшении погодных условий в четверг вечером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:19
2023-12-14T18:19
2023-12-14T18:21
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В московском метрополитене транслируется аудиосообщение с предупреждением об ухудшении погодных условий в четверг вечером, передает корреспондент РИА Новости. "Московское метеобюро прогнозирует сегодня вечером ухудшение погодных условий. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в объявлении системы оповещения в метро, которое транслируется в зоне эскалаторов. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщал, что циклон "Ваня" принесет в Москву до 30% от месячной нормы осадков. По его словам, в четверг вечером погода заметно ухудшится – начнутся обложные снегопады с видимостью до 1 км и менее, а с наступлением ночи в зарядах снега дальность видимости кратковременно будет ухудшаться до 200-700 метров, что может спровоцировать сбои в авиационном и наземном сообщении, и станет причиной всплеска ДТП. Как отмечал синоптик, наиболее интенсивный снег ожидается в период примерно с 21.00 до 9.00 пятницы.
https://ria.ru/20231214/snegopad-1915772433.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В московском метро предупреждают об ухудшении погодных условий
В московском метро предупреждают об ухудшении погодных условий в четверг вечером