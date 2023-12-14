https://ria.ru/20231214/perekrytie-1915659179.html

На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение

На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение - РИА Новости, 14.12.2023

На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет временно перекрыто в четверг, 14 декабря, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T00:33

2023-12-14T00:33

2023-12-14T00:51

общество

городское хозяйство москвы

москва

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757353657_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_bd2e005411965d2845cc6622d0fb112c.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы будет временно перекрыто в четверг, 14 декабря, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В четверг пройдет "Прямая линия" и ежегодная большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Уточняется, что с 00.01 до окончания мероприятия движение будет временно закрыто на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади. Также на улицах Ильинка и Варварка будет временно недоступна парковка до окончания мероприятия. Москвичам рекомендовали планировать маршрут заранее, обращать внимание на знаки, а для поездок в центр использовать городской транспорт - МЦД, МЦК и метро.

https://ria.ru/20231214/putin-1915657426.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, владимир путин