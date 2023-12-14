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На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение
На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение - РИА Новости, 14.12.2023
На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение
Движение на ряде улиц в центре Москвы будет временно перекрыто в четверг, 14 декабря, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T00:33
2023-12-14T00:33
2023-12-14T00:51
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы будет временно перекрыто в четверг, 14 декабря, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В четверг пройдет "Прямая линия" и ежегодная большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Уточняется, что с 00.01 до окончания мероприятия движение будет временно закрыто на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади. Также на улицах Ильинка и Варварка будет временно недоступна парковка до окончания мероприятия. Москвичам рекомендовали планировать маршрут заранее, обращать внимание на знаки, а для поездок в центр использовать городской транспорт - МЦД, МЦК и метро.
https://ria.ru/20231214/putin-1915657426.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, владимир путин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Владимир Путин
На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение
В центре Москвы 14 декабря временно перекроют движение на ряде улиц