Директор саратовского НИИ получил срок за мошенничество
Директор саратовского НИИ получил два года за мошенничество в Кузбассе
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 дек - РИА Новости. Директор саратовского научно-исследовательского института получил 2 года колонии за мошенничество в Кузбассе в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
"Установлено, что фигурант, являясь директором научно-исследовательского института, расположенного в <….> Саратове, <…> с декабря 2014 года по декабрь 2016 года подготовил проект по рекультивации земельного участка, пострадавшего в результате деятельности Беловского цинкового завода. После получения положительного заключения экспертизы внес в него не соответствующие действительности сведения об отсутствии необходимости вывоза загрязненного грунта, введя заказчика в лице Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды в заблуждение относительно безопасности грунта и выполненных работ. На основании представленных осужденным подложных актов выполненных работ заказчиком произведена их оплата на сумму более 82 миллионов рублей, которыми осужденный распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Уточняется, что преступная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками управления СК и ГУ МВД по Кемеровской области. Следователем были собраны исчерпывающие доказательства, включающие показания свидетелей, выводы судебных экспертиз, подтвердившие его причастность к преступлению. Под тяжестью собранных доказательств фигурант добровольно частично возместил причиненный преступлением ущерб в сумме 10 миллионов рублей.
Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору научно-исследовательского института. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
"Приговором суда осужденный приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство.
На имущество организации фигуранта стоимостью более 99 миллионов рублей наложен арест.
В пользу Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды судом с осужденного взыскано более 82 миллионов рублей.