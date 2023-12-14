https://ria.ru/20231214/moshennichestvo-1915680020.html

Директор саратовского НИИ получил срок за мошенничество

Директор саратовского НИИ получил срок за мошенничество - РИА Новости, 14.12.2023

Директор саратовского НИИ получил срок за мошенничество

Директор саратовского научно-исследовательского института получил 2 года колонии за мошенничество в Кузбассе в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУСК РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:30

2023-12-14T08:30

2023-12-14T08:30

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

россия

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КЕМЕРОВО, 14 дек - РИА Новости. Директор саратовского научно-исследовательского института получил 2 года колонии за мошенничество в Кузбассе в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. "Установлено, что фигурант, являясь директором научно-исследовательского института, расположенного в <….> Саратове, <…> с декабря 2014 года по декабрь 2016 года подготовил проект по рекультивации земельного участка, пострадавшего в результате деятельности Беловского цинкового завода. После получения положительного заключения экспертизы внес в него не соответствующие действительности сведения об отсутствии необходимости вывоза загрязненного грунта, введя заказчика в лице Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды в заблуждение относительно безопасности грунта и выполненных работ. На основании представленных осужденным подложных актов выполненных работ заказчиком произведена их оплата на сумму более 82 миллионов рублей, которыми осужденный распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении. Уточняется, что преступная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками управления СК и ГУ МВД по Кемеровской области. Следователем были собраны исчерпывающие доказательства, включающие показания свидетелей, выводы судебных экспертиз, подтвердившие его причастность к преступлению. Под тяжестью собранных доказательств фигурант добровольно частично возместил причиненный преступлением ущерб в сумме 10 миллионов рублей. Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору научно-исследовательского института. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). "Приговором суда осужденный приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство. На имущество организации фигуранта стоимостью более 99 миллионов рублей наложен арест. В пользу Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды судом с осужденного взыскано более 82 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231206/moshennichestvo-1914155789.html

https://ria.ru/20231214/deputat-1915674509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), саратов, россия