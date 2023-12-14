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Директор саратовского НИИ получил срок за мошенничество - РИА Новости, 14.12.2023
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08:30 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/moshennichestvo-1915680020.html
Директор саратовского НИИ получил срок за мошенничество
Директор саратовского НИИ получил срок за мошенничество - РИА Новости, 14.12.2023
Директор саратовского НИИ получил срок за мошенничество
Директор саратовского научно-исследовательского института получил 2 года колонии за мошенничество в Кузбассе в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУСК РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:30
2023-12-14T08:30
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
россия
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КЕМЕРОВО, 14 дек - РИА Новости. Директор саратовского научно-исследовательского института получил 2 года колонии за мошенничество в Кузбассе в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. "Установлено, что фигурант, являясь директором научно-исследовательского института, расположенного в &lt;….&gt; Саратове, &lt;…&gt; с декабря 2014 года по декабрь 2016 года подготовил проект по рекультивации земельного участка, пострадавшего в результате деятельности Беловского цинкового завода. После получения положительного заключения экспертизы внес в него не соответствующие действительности сведения об отсутствии необходимости вывоза загрязненного грунта, введя заказчика в лице Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды в заблуждение относительно безопасности грунта и выполненных работ. На основании представленных осужденным подложных актов выполненных работ заказчиком произведена их оплата на сумму более 82 миллионов рублей, которыми осужденный распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении. Уточняется, что преступная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками управления СК и ГУ МВД по Кемеровской области. Следователем были собраны исчерпывающие доказательства, включающие показания свидетелей, выводы судебных экспертиз, подтвердившие его причастность к преступлению. Под тяжестью собранных доказательств фигурант добровольно частично возместил причиненный преступлением ущерб в сумме 10 миллионов рублей. Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору научно-исследовательского института. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). "Приговором суда осужденный приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство. На имущество организации фигуранта стоимостью более 99 миллионов рублей наложен арест. В пользу Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды судом с осужденного взыскано более 82 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231206/moshennichestvo-1914155789.html
https://ria.ru/20231214/deputat-1915674509.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), саратов, россия
Происшествия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Саратов, Россия
Директор саратовского НИИ получил срок за мошенничество

Директор саратовского НИИ получил два года за мошенничество в Кузбассе

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 14 дек - РИА Новости. Директор саратовского научно-исследовательского института получил 2 года колонии за мошенничество в Кузбассе в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
"Установлено, что фигурант, являясь директором научно-исследовательского института, расположенного в <….> Саратове, <…> с декабря 2014 года по декабрь 2016 года подготовил проект по рекультивации земельного участка, пострадавшего в результате деятельности Беловского цинкового завода. После получения положительного заключения экспертизы внес в него не соответствующие действительности сведения об отсутствии необходимости вывоза загрязненного грунта, введя заказчика в лице Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды в заблуждение относительно безопасности грунта и выполненных работ. На основании представленных осужденным подложных актов выполненных работ заказчиком произведена их оплата на сумму более 82 миллионов рублей, которыми осужденный распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что преступная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками управления СК и ГУ МВД по Кемеровской области. Следователем были собраны исчерпывающие доказательства, включающие показания свидетелей, выводы судебных экспертиз, подтвердившие его причастность к преступлению. Под тяжестью собранных доказательств фигурант добровольно частично возместил причиненный преступлением ущерб в сумме 10 миллионов рублей.
Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору научно-исследовательского института. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
"Приговором суда осужденный приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство.
На имущество организации фигуранта стоимостью более 99 миллионов рублей наложен арест.
В пользу Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды судом с осужденного взыскано более 82 миллионов рублей.
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