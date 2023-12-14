https://ria.ru/20231214/mirazh-1915865315.html

Экс-солистка "Миража" осудила концерты в зоне СВО

Экс-солистка "Миража" осудила концерты в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2023

Экс-солистка "Миража" осудила концерты в зоне СВО

Бывшая участница группы "Мираж" певица Светлана Разина в интервью RTVI резко высказалась по поводу концертов, проводимых в зоне специальной военной операции... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:57

2023-12-14T17:57

2023-12-14T18:03

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывшая участница группы "Мираж" певица Светлана Разина в интервью RTVI резко высказалась по поводу концертов, проводимых в зоне специальной военной операции. Звезда советской эстрады сказала, что ранее ей предлагали выступить перед бойцами. Однако она отказалась. "Не потому что я боюсь ехать фронт и рисковать жизнью. Ехать туда песни петь — это не героизм. "Ой, там бомба прилетит!" — она везде может прилететь, в чем героизм? — возмутилась Разина. — Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними вертеться? Нет, это не героизм, это дурь! Кто-то придумал, что это героизм".По мнению бывшей вокалистки "Миража", на фронте не должно быть песен и танцев. А если хочется веселья, можно послушать радио или спеть под гитару.В остальных случаях, как отметила Разина, концерты в зоне СВО напоминают "заказные корпоративные мероприятия".

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новости шоу-бизнеса, мираж, знаменитости, россия, украина, светлана разина