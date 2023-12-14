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Экс-солистка "Миража" осудила концерты в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2023
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Шоубиз
 
17:57 14.12.2023 (обновлено: 18:03 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/mirazh-1915865315.html
Экс-солистка "Миража" осудила концерты в зоне СВО
Экс-солистка "Миража" осудила концерты в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2023
Экс-солистка "Миража" осудила концерты в зоне СВО
Бывшая участница группы "Мираж" певица Светлана Разина в интервью RTVI резко высказалась по поводу концертов, проводимых в зоне специальной военной операции... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:57
2023-12-14T18:03
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывшая участница группы "Мираж" певица Светлана Разина в интервью RTVI резко высказалась по поводу концертов, проводимых в зоне специальной военной операции. Звезда советской эстрады сказала, что ранее ей предлагали выступить перед бойцами. Однако она отказалась. &quot;Не потому что я боюсь ехать фронт и рисковать жизнью. Ехать туда песни петь — это не героизм. &quot;Ой, там бомба прилетит!&quot; — она везде может прилететь, в чем героизм? — возмутилась Разина. — Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними вертеться? Нет, это не героизм, это дурь! Кто-то придумал, что это героизм&quot;.По мнению бывшей вокалистки "Миража", на фронте не должно быть песен и танцев. А если хочется веселья, можно послушать радио или спеть под гитару.В остальных случаях, как отметила Разина, концерты в зоне СВО напоминают "заказные корпоративные мероприятия".
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новости шоу-бизнеса, мираж, знаменитости, россия, украина, светлана разина
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Мираж, Знаменитости, Россия, Украина, Светлана Разина
Экс-солистка "Миража" осудила концерты в зоне СВО

Певица Светлана Разина назвала "дурью" выступления артистов в зоне СВО

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСветлана Разина на премьере фильма "Наша Russia. Яйца судьбы"
Светлана Разина на премьере фильма Наша Russia. Яйца судьбы - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывшая участница группы "Мираж" певица Светлана Разина в интервью RTVI резко высказалась по поводу концертов, проводимых в зоне специальной военной операции.

Звезда советской эстрады сказала, что ранее ей предлагали выступить перед бойцами. Однако она отказалась.
«

"Не потому что я боюсь ехать фронт и рисковать жизнью. Ехать туда песни петь — это не героизм. "Ой, там бомба прилетит!" — она везде может прилететь, в чем героизм? — возмутилась Разина. — Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними вертеться? Нет, это не героизм, это дурь! Кто-то придумал, что это героизм".

По мнению бывшей вокалистки "Миража", на фронте не должно быть песен и танцев. А если хочется веселья, можно послушать радио или спеть под гитару.
В остальных случаях, как отметила Разина, концерты в зоне СВО напоминают "заказные корпоративные мероприятия".
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