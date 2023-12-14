https://ria.ru/20231214/minzdrav-1915832729.html

В Великом Новгороде строительство центра кардиослужбы начнется в 2026 году

В Великом Новгороде строительство центра кардиослужбы начнется в 2026 году - РИА Новости, 14.12.2023

В Великом Новгороде строительство центра кардиослужбы начнется в 2026 году

Строительство единого центра кардиологической службы начнется в Великом Новгороде в 2026 году, из федерального бюджета будет выделено более 4,5 миллиарда... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:03

2023-12-14T16:03

2023-12-14T16:03

общество

великий новгород

россия

андрей никитин (политик)

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Строительство единого центра кардиологической службы начнется в Великом Новгороде в 2026 году, из федерального бюджета будет выделено более 4,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России. Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, пообещал поговорить с главой комиссии Госсовета по соцполитике, губернатором Великого Новгорода Андреем Никитиным и министерством здравоохранения о программе по кардиозаболеваниям. "В Великом Новгороде в 2026 году начнется строительство единого центра кардиологической службы площадью 19,6 тысяч квадратных метров на базе Новгородской областной больницы. Из федерального бюджета будет выделено более 4,5 миллиарда рублей. Соответствующие предложения были поддержаны Минздравом и уже внесены в федеральный закон "О федеральном бюджете", - говорится в сообщении. В рамках национального проекта "Здравоохранение" в регионе переоснащено новым оборудованием четыре специализированных подразделения для оказания экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми катастрофами, в том числе инфарктами и инсультами – региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделения, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231214/bolnitsa-1915822370.html

https://ria.ru/20231214/sk-1915827556.html

великий новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, великий новгород, россия, андрей никитин (политик), владимир путин