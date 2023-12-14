https://ria.ru/20231214/minzdrav-1915832729.html
В Великом Новгороде строительство центра кардиослужбы начнется в 2026 году
В Великом Новгороде строительство центра кардиослужбы начнется в 2026 году - РИА Новости, 14.12.2023
В Великом Новгороде строительство центра кардиослужбы начнется в 2026 году
Строительство единого центра кардиологической службы начнется в Великом Новгороде в 2026 году, из федерального бюджета будет выделено более 4,5 миллиарда... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:03
2023-12-14T16:03
2023-12-14T16:03
общество
великий новгород
россия
андрей никитин (политик)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Строительство единого центра кардиологической службы начнется в Великом Новгороде в 2026 году, из федерального бюджета будет выделено более 4,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России. Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, пообещал поговорить с главой комиссии Госсовета по соцполитике, губернатором Великого Новгорода Андреем Никитиным и министерством здравоохранения о программе по кардиозаболеваниям. "В Великом Новгороде в 2026 году начнется строительство единого центра кардиологической службы площадью 19,6 тысяч квадратных метров на базе Новгородской областной больницы. Из федерального бюджета будет выделено более 4,5 миллиарда рублей. Соответствующие предложения были поддержаны Минздравом и уже внесены в федеральный закон "О федеральном бюджете", - говорится в сообщении. В рамках национального проекта "Здравоохранение" в регионе переоснащено новым оборудованием четыре специализированных подразделения для оказания экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми катастрофами, в том числе инфарктами и инсультами – региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделения, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231214/bolnitsa-1915822370.html
https://ria.ru/20231214/sk-1915827556.html
великий новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, великий новгород, россия, андрей никитин (политик), владимир путин
Общество, Великий Новгород, Россия, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин
В Великом Новгороде строительство центра кардиослужбы начнется в 2026 году
Минздрав: строительство кардиоцентра начнется в Великом Новгороде в 2026 году