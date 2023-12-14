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В пекинском метро во время движения состава расцепились вагоны
В пекинском метро во время движения состава расцепились вагоны - РИА Новости, 14.12.2023
В пекинском метро во время движения состава расцепились вагоны
В результате разъединения вагонов в пекинском метрополитене в четверг пострадали более 30 человек, сообщил пекинский транспортный комитет. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:23
2023-12-14T18:23
2023-12-14T18:23
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ПЕКИН, 14 дек - РИА Новости. В результате разъединения вагонов в пекинском метрополитене в четверг пострадали более 30 человек, сообщил пекинский транспортный комитет. Как следует из заявления, опубликованного комитетом в социальной сети Weibo, в 18.57 в четверг (13.57 мск) на участке линии "Чанпин" столичного метро между станциями "Сиэрци" и "Шэнмин кэсюэюань" (Парк науки о жизни) произошло разъединение вагонов поезда, после чего состав остановил движение. В результате инцидента пострадали более 30 человек, никто не погиб. Отмечается, что на место происшествия быстро прибыли спасатели и медики, которые оперативно осуществили спасательные работы. Раненные пассажиры были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.
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в мире, китай
В пекинском метро во время движения состава расцепились вагоны
В Пекине при разъединении вагонов в метро пострадали более 30 человек
ПЕКИН, 14 дек - РИА Новости. В результате разъединения вагонов в пекинском метрополитене в четверг пострадали более 30 человек, сообщил пекинский транспортный комитет.
Как следует из заявления, опубликованного комитетом в социальной сети Weibo, в 18.57 в четверг (13.57 мск) на участке линии "Чанпин" столичного метро между станциями "Сиэрци" и "Шэнмин кэсюэюань" (Парк науки о жизни) произошло разъединение вагонов поезда, после чего состав остановил движение. В результате инцидента пострадали более 30 человек, никто не погиб.
Отмечается, что на место происшествия быстро прибыли спасатели и медики, которые оперативно осуществили спасательные работы. Раненные пассажиры были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.