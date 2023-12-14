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СМИ: ряд европейских стран призвал Борреля снять санкции с Косово
СМИ: ряд европейских стран призвал Борреля снять санкции с Косово - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ: ряд европейских стран призвал Борреля снять санкции с Косово
Официальные лица из 12 европейских стран подписали письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с призывом снять санкции с Косово, сообщает издание Politico. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T04:15
2023-12-14T04:15
2023-12-14T04:15
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Официальные лица из 12 европейских стран подписали письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с призывом снять санкции с Косово, сообщает издание Politico. "Двенадцать стран, включая Германию и Великобританию, призывают ЕС прекратить временные политические и экономические меры против Косово", - пишет газета. Отмечается, что письмо подписали официальные лица из Бельгии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, Ирландии, Великобритании и Италии. По данным издания, в письме поднимается вопрос о том, какую роль в продолжающемся в регионе в течение нескольких месяцев насилии могла сыграть сербская сторона, а также утверждается необходимость "поддержать независимость и суверенитет Косово". В письме также отмечается, что ЕС проявил "несвойственную ему жесткость", приняв меры в отношении Косово, включая "приостановку визитов, контактов и мероприятий высокого уровня, а также нашего финансового сотрудничества". На севере Косово и Метохии несколько месяцев продолжались протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенных сербами четырех северных муниципалитетов, освободить задержанных соотечественников и отозвать албанских "мэров". Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
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в мире, косово, германия, великобритания, жозеп боррель, евросоюз, сербия
В мире, Косово, Германия, Великобритания, Жозеп Боррель, Евросоюз, Сербия
СМИ: ряд европейских стран призвал Борреля снять санкции с Косово
Politico: 12 стран Европы призвал Борреля снять санкции с Косово
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Официальные лица из 12 европейских стран подписали письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с призывом снять санкции с Косово, сообщает издание Politico
.
«
"Двенадцать стран, включая Германию и Великобританию, призывают ЕС прекратить временные политические и экономические меры против Косово", - пишет газета.
Отмечается, что письмо подписали официальные лица из Бельгии
, Болгарии
, Чехии
, Хорватии
, Дании
, Эстонии
, Латвии
, Литвы
, Германии, Ирландии
, Великобритании и Италии
.
По данным издания, в письме поднимается вопрос о том, какую роль в продолжающемся в регионе в течение нескольких месяцев насилии могла сыграть сербская сторона, а также утверждается необходимость "поддержать независимость и суверенитет Косово".
В письме также отмечается, что ЕС проявил "несвойственную ему жесткость", приняв меры в отношении Косово, включая "приостановку визитов, контактов и мероприятий высокого уровня, а также нашего финансового сотрудничества".
На севере Косово и Метохии несколько месяцев продолжались протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенных сербами четырех северных муниципалитетов, освободить задержанных соотечественников и отозвать албанских "мэров".
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
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