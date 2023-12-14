https://ria.ru/20231214/kosovo-1915671071.html

СМИ: ряд европейских стран призвал Борреля снять санкции с Косово

СМИ: ряд европейских стран призвал Борреля снять санкции с Косово - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ: ряд европейских стран призвал Борреля снять санкции с Косово

Официальные лица из 12 европейских стран подписали письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с призывом снять санкции с Косово, сообщает издание Politico. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T04:15

2023-12-14T04:15

2023-12-14T04:15

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Официальные лица из 12 европейских стран подписали письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с призывом снять санкции с Косово, сообщает издание Politico. "Двенадцать стран, включая Германию и Великобританию, призывают ЕС прекратить временные политические и экономические меры против Косово", - пишет газета. Отмечается, что письмо подписали официальные лица из Бельгии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, Ирландии, Великобритании и Италии. По данным издания, в письме поднимается вопрос о том, какую роль в продолжающемся в регионе в течение нескольких месяцев насилии могла сыграть сербская сторона, а также утверждается необходимость "поддержать независимость и суверенитет Косово". В письме также отмечается, что ЕС проявил "несвойственную ему жесткость", приняв меры в отношении Косово, включая "приостановку визитов, контактов и мероприятий высокого уровня, а также нашего финансового сотрудничества". На севере Косово и Метохии несколько месяцев продолжались протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенных сербами четырех северных муниципалитетов, освободить задержанных соотечественников и отозвать албанских "мэров". Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20231209/kosovo-1914855013.html

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в мире, косово, германия, великобритания, жозеп боррель, евросоюз, сербия