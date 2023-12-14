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На Кубани ищут кондуктора, выгнавшего беременную женщину из трамвая - РИА Новости, 14.12.2023
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17:22 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/konduktor-1915862790.html
На Кубани ищут кондуктора, выгнавшего беременную женщину из трамвая
На Кубани ищут кондуктора, выгнавшего беременную женщину из трамвая - РИА Новости, 14.12.2023
На Кубани ищут кондуктора, выгнавшего беременную женщину из трамвая
Прокуратура поручила установить личность кондуктора, который выгнал беременную женщину из трамвая, якобы потому что та заняла кондукторское место. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:22
2023-12-14T17:22
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура поручила установить личность кондуктора, который выгнал беременную женщину из трамвая, якобы потому что та заняла кондукторское место. "Прокуратура Центрального административного округа Краснодара организовала проверку размещённой в сети Интернет информации о том, что кондуктор "выгнал беременную женщину из трамвая". В настоящее время по поручению прокуратуры МУП КТТУ (Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление – ред.) организована внутренняя проверка", - сообщили в прокуратуре Кубани. Отмечается, что на данный момент устанавливаются водитель и кондуктор трамвая, а также запрашиваются записи с камер видеонаблюдения. Согласно сообщениям, местных СМИ, пассажирка вышла из транспорта, так как кондуктор кричала на неё. Якобы беременная женщина села на кондукторское место, когда почувствовала слабость и ухудшение самочувствия.
https://ria.ru/20231121/saratov-1910799307.html
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
На Кубани ищут кондуктора, выгнавшего беременную женщину из трамвая

На Кубани поручили найти кондуктора, выгнавшего беременную женщину из трамвая

© РИА Новости / NewsTeam | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД
Автомобиль МВД - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / NewsTeam
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура поручила установить личность кондуктора, который выгнал беременную женщину из трамвая, якобы потому что та заняла кондукторское место.
«
"Прокуратура Центрального административного округа Краснодара организовала проверку размещённой в сети Интернет информации о том, что кондуктор "выгнал беременную женщину из трамвая". В настоящее время по поручению прокуратуры МУП КТТУ (Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление – ред.) организована внутренняя проверка", - сообщили в прокуратуре Кубани.
Отмечается, что на данный момент устанавливаются водитель и кондуктор трамвая, а также запрашиваются записи с камер видеонаблюдения.
Согласно сообщениям, местных СМИ, пассажирка вышла из транспорта, так как кондуктор кричала на неё. Якобы беременная женщина села на кондукторское место, когда почувствовала слабость и ухудшение самочувствия.
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