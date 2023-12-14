https://ria.ru/20231214/konduktor-1915862790.html

На Кубани ищут кондуктора, выгнавшего беременную женщину из трамвая

На Кубани ищут кондуктора, выгнавшего беременную женщину из трамвая - РИА Новости, 14.12.2023

На Кубани ищут кондуктора, выгнавшего беременную женщину из трамвая

Прокуратура поручила установить личность кондуктора, который выгнал беременную женщину из трамвая, якобы потому что та заняла кондукторское место. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:22

2023-12-14T17:22

2023-12-14T17:22

происшествия

краснодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/59/1484965912_0:0:2629:1478_1920x0_80_0_0_c5d825b641173ad4550b982914d9c2bb.jpg

КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура поручила установить личность кондуктора, который выгнал беременную женщину из трамвая, якобы потому что та заняла кондукторское место. "Прокуратура Центрального административного округа Краснодара организовала проверку размещённой в сети Интернет информации о том, что кондуктор "выгнал беременную женщину из трамвая". В настоящее время по поручению прокуратуры МУП КТТУ (Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление – ред.) организована внутренняя проверка", - сообщили в прокуратуре Кубани. Отмечается, что на данный момент устанавливаются водитель и кондуктор трамвая, а также запрашиваются записи с камер видеонаблюдения. Согласно сообщениям, местных СМИ, пассажирка вышла из транспорта, так как кондуктор кричала на неё. Якобы беременная женщина села на кондукторское место, когда почувствовала слабость и ухудшение самочувствия.

https://ria.ru/20231121/saratov-1910799307.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар