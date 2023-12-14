https://ria.ru/20231214/kolomna-1915638974.html

Коломна: что посмотреть в одном из старейших городов России

Достопримечательности Коломны: что посмотреть и куда сходить за один день

Коломна: что посмотреть в одном из старейших городов России

Коломна – один из старейших и богатых на достопримечательности городов России. Здесь много древних храмов, необычных музеев, культурно-исторических объектов,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T20:54

2023-12-14T20:54

2023-12-14T20:59

коломна

общество

туризм

московская область (подмосковье)

туризм

маршруты - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915624877_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_03523c4aef81c0642e87984dd2adde80.jpg

Коломна – один из старейших и богатых на достопримечательности городов России. Здесь много древних храмов, необычных музеев, культурно-исторических объектов, известных на всю страну. Из-за большого количества церквей, Коломну часто называют духовным центром Руси. Что можно посмотреть в городе за один день или выходные, куда сходить с детьми и какие программы посетить, где можно вкусно поесть, остановиться на ночь и приобрести особенные коломенские сувениры, – в материале “РИА Новости”Достопримечательности КоломныКоломна, основанная в XII веке, – один из самых популярных туристических городов в Подмосковье с богатой историей и культурным наследием. Расположен он на месте слияния трёх рек: Коломенки, Оки и Москвы. Это отличный вариант для поездки на выходные или праздники. Здесь обязательно стоит осмотреть кремль, посетить старинные храмы, уникальные музеи и театры, попробовать знаменитую коломенскую пастилу.Как добраться до КоломныИз Москвы в Коломну можно добраться на автомобиле, автобусе или электричке.От МКАД до города чуть больше 100 км по федеральной трассе М-5 “Урал”, стоит учитывать, что дорога проходит через населенные пункты, где могут быть затруднения перед светофорами. Без пробок время в пути займет 1,5-2 часа.Рейсовый автобус № 460 отправляется от станции метро “Котельники” и ходит несколько раз в день. Ближайшая к историческому центру остановка – “Площадь Двух революций”.От Казанского вокзала в Коломну ходят электрички Москва-Голутвин и Москва-Рязань 1, на дорогу уйдет 2 часа 20 минут.Для того, чтобы добраться до центра Коломны, нужно пересесть на городской транспорт. Перемещаться можно на трамвае, автобусе, маршрутке и такси.Если путешествие запланировано в сезон навигации, самый комфортный способ – круизный теплоход. Он отходит от московского Южного речного вокзала, экскурсии с остановками в Рязани, Коломне, Нижнем Новгороде, Муроме и других городах занимают от четырех до десяти дней.Что посмотреть и где погулять в КоломнеЧтобы лучше познакомиться с культурой и традициями Коломны стоит посетить местные достопримечательности. В городе находятся многочисленные музеи, театры, галереи и выставочные залы, которые предлагают широкий спектр культурных мероприятий.Наиболее интересные места для посещения и прогулок:Коломенский КремльКоломенский Кремль – главная жемчужина города.“Прогуляться вдоль стен кремля и по его территории можно абсолютно бесплатно, а вот попасть внутрь башен можно только с экскурсией. Там гостей накормят хлебом с солью, напоят квасом, дадут пострелять из лука и проведут в Маринкину башню, где была заточена Марина Мнишек”, – рассказывает житель Коломны Анастасия Рыжова.Соборная площадьНа территории Кремля расположена старейшая в городе Соборная площадь – архитектурный ансамбль, включающий в себя Успенский кафедральный собор, Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, памятник Кириллу и Мефодию.Улица ЛажечниковаСтоит также прогуляться по улице Лажечникова, которую некоторые гости города сравнивают с московским Старым Арбатом. Она по сегодняшний день сохранила свой исторический облик и олицетворяет атмосферу города XVII-XVIII столетий. Эксперт отмечает, что визитная карточка улицы – Брусенский женский монастырь, который недавно открылся после реставрации, он был основан в 1552 году по указу Ивана Грозного.Музей "Калачная" Коломенские калачи – один из гастрономических брендов города.“Рядом с Пятницкими воротами расположен Музей “Калачная” и магазин. Здесь пекут калачи, хлеб, крендели по рецепту XIV века, а на экскурсии можно сделать калач самому или просто приобрести выпечку с собой”, – говорит Анастасия Рыжова.Музей-комплекс "Дом самовара"В комплекс входят музейно-выставочный центр “Коломянка”, сувенирная лавка и кафе. Здесь собрано более 500 русских самоваров, коллекция утюгов, керосиновых ламп, кухонных принадлежностей: лопатки, чугунки, жаровни, горшки, ухватки, чапельники.Кроме того, можно увидеть винтажную одежду и сфотографироваться в традиционном русском наряде."Арткоммуналка"Любителям атмосферы Советского Союза эксперт рекомендует зайти в Арткоммуналку, где представлены советские детские игрушки, старинный шкаф, войдя в который попадаешь в другую комнату, бюст Ленина, старый телефонный аппарат и даже трехлитровые банки с соленьями. Музей расположен в центре Коломны в доме, где в 60-е годы прошлого столетия был продуктовый магазин “Огонек”.МузеиВ Коломне много и других музеев. В них можно познакомиться с историей города, попробовать самостоятельно приготовить что-то и приобрести с собой. Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру, перечислила интересные для посещения музеи.Музей "Коломенская пастила"Музей расположен во флигеле усадьбы купцов Сурановых, в аккуратной гостиной поет канарейка и тикают старинные часы, а хозяйка угощает гостей разными видами пастилы и ароматным чаем. В неспешной беседе здесь можно узнать о масонах, которые тайно собирались в этом доме, забавах Ивана Грозного, древних коломенских садах, необычных яблоках архиерея Никиты и других городских преданиях.“Музей “Коломенская пастила” и Музейная фабрика пастилы – два разных заведения, в которых посетители узнают о разных временных эпохах, – поясняет Анастасия Рыжова. – В музейной фабрике можно посмотреть часовое театрализованное представление, стать участником действия и попробовать разные виды пастилы”.Фабрика пастилы была основана купеческой семьей Чуприковых. Несмотря на ее закрытие, в XXI веке производство сладостей возобновилось. Завод перестал выполнять исключительно производственную функцию: на территории начали проводить экскурсии, музейные выставки.Музей "Тайны коломенской медовуши"Размещен в усадьбе купца Макеева.“Медовуши – специальные комнаты для хранения и вызревания медовухи, сохранившиеся в подвалах купеческой семьи. Коломенские боярские, дворянские усадьбы не обходились без подобных помещений. Создатели необычной выставки восстановили атмосферу XIX века. Часть экскурсионной программы заключается в приготовлении сбитня из мёда, дегустации сортов мёда, напитков. На выходе гости могут приобрести медовуху, бальзамы и сиропы в магазинчике”, – поясняет эксперт.Музейная лавка "Торговля мылом Г.И. Суранова"Экспозиция “Торговля мылом Г.И. Суранова” – магазин и музей, оформленный в виде старинной лавки. На экскурсии гости знакомятся со всеми этапами мыловарения, включая сбор компонентов, упаковку, выкладку. Дополнительно проходят мастер-классы по созданию авторских украшений, парфюмерии, вышивке.Коломенский краеведческий музейЭтот музей рассказывает об истории и культуре города с древних времен до наших дней. В нем представлены экспонаты, связанные с археологией, этнографией, историей и искусством региона.В его состав входят 3 филиала:Музей трамваевУникальный музей предоставляет посетителям возможность погрузиться в историю и развитие трамвайного транспорта. В нем можно увидеть различные модели и экспонаты исторических трамваев, начиная с самых первых, действовавших в Коломне, до современных моделей,ознакомиться с различными артефактами, фотографиями и документами, которые рассказывают об истории и роли трамваев в развитии городской инфраструктуры.Музей "Кузнечная слобода"Здесь можно узнать о развитии ремесла, рассмотреть литые, кованые, деревянные изделия разных эпох. В коллекции представлены экспонаты с многовековой историей и созданные в наши дни. Экскурсия включает мастер-класс, где каждый желающий может побывать в роли кузнеца.Самостоятельный маршрут по интересным местам за один деньНачать путешествие стоит с обзорной экскурсии по Кремлю, чтобы изначально узнать историю города. Потом Анастасия Рыжова советует заглянуть в калачную, музей пастилы, не забыть про обед, после которого можно прогуляться по улочкам и дойти до креативного кластера “Патефонка”, откуда направиться в сторону набережной, а там перейти через мост и прогуляться до Бобреневского монастыря.Куда можно сходить с детьмиЕсли запланирована поездка с детьми, то Екатерина Долгих, директор по маркетингу тревел-сервиса Купибилет, советует добавить в маршрут Action park и “Экодеревушку”.Action park – это огромный парк активного отдыха для всей семьи: на территории в 2,5 гектара расположены батутный центр высотой 10 метров, детские игровые площадки, зоны для тактического и спортивного пейнтбола, лазертага и страйкбола, стрельбище для лучников, скалодром, бампербол, беседки с зонами для барбекю, спа-комплекс.“Экодеревушка” – ферма, где можно познакомиться с животными и попробовать натуральные продукты: творог, йогурт, сыр, а также попариться в бане. Здесь обитают коровы, козы, овцы, гуси, утки и белки, а в зоопарке – змеи, еноты, индюки, вараны, игуаны, сурикаты и хамелеоны. Но главная фишка хозяйства – крокодиловая ферма.Для гостей проводятся экскурсии и мастер-классы по приготовлению домашнего сыра. На территории “Экодеревушки” также есть конный клуб, где каждый желающий может прокатиться на лошадях.Анастасия Рыжова рекомендует отравиться вместе с детьми в музей “10 зайцев”. Там есть большое разнообразие мастер-классов по изготовлению пряников. А также сходить в музейную фабрику пастилы и калачную, поскольку там есть много интерактивов, в которых задействованы дети.ЭкскурсииТуристы могут составить собственный маршрут по городу или воспользоваться готовыми предложениями туристических агентств. В Коломне есть множество вариантов готовых экскурсий для всех интересов и возрастов. Можно присоединиться к экскурсии по Кремлю и другим историческим местам или отправиться на прогулку на катере по реке Оке.Где можно вкусно поестьВ исторической части города много мест, где можно подкрепиться после просмотра достопримечательностей, но стоит быть готовым к тому, что в праздничные и выходные дни может не оказаться свободных столиков.“Одно из самых известных кафе – “Сити”, которое расположено в центре города, а напротив через дорогу есть ресторан “Чентуриппе” с большим выбор пиццы, – рассказывает Анастасия Рыжова. – Напротив калачной находится ресторан “Марфа Соломоновна”, в котором представлено большое разнообразие блюд русской кухни. На улице Лажечникова – кафе “Намёки”, а на Красногвардейской – ресторан “Рульки верх”. В арт-квартале “Патефонка” есть насколько кофеен, среди которых кулинарная лавка “Соседка”, отличающаяся насыщенным вкусом кофе и нежными сырниками”.Где остановитьсяОстановиться в Коломне можно в апартаментах, гостиницах, хостелах. Популярны среди гостей города гостиница “Коломна”, хостел “Два гуся”, гостиница “Гражданка”. По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил. ру, стоимость ночи проживания в Коломне в среднем составляет 3500-6000 рублей. Некоторые из гостиниц стилизованы под старые особняки. Есть даже гостиница-дебаркадер, оборудованная под старый корабль.Что привезти из сувенировМожно приобрести стандартные магнитики, брелоки и кружки, но если хочется чего-то необычного, то стоит пройтись вдоль Пятницких ворот и подобрать что-то по душе у местных мастеров. Например, пастилу, печенье, конфеты, мыло ручной работы, масляные духи, вышитые бархатные броши, фарфоровые чашки, вазы, тарелки и фигурки, медовуху.Советы туристамС городом можно познакомиться за один день, но стоит продумать свою программу и сразу определиться, в какие музеи пойти, потому что в некоторых местах экскурсии проводят по предварительной записи. Если добираться на электричке, то Анастасия Рыжова советует ехать до станции Коломна, а не Голутвин, чтобы быстрее оказаться в исторической части города.“Обязательно стоит побывать в музее коломенской пастилы – аутентичные исторические костюмы, дегустация, погружение в атмосферу царской России - все это врезается в память надолго, – говорит блогер Сара Окс. – Музей быта, игрушки, женской доли – каких только музеев там нет. А на центральной улице, где стоит Коломенский Кремль, есть ресторан в пушкинском стиле, где подают очень вкусные пельмени, которые повара любезно готовят для своих гостей, и есть возможность зарядить телефон, что особенно важно, когда весь день снимаешь на смартфон и карету с лошадьми, и перебегающих дорогу ежиков, и старинные домики, и величественные храмы. А еще там есть рынок с промыслами – сувенирами всех мастей”.

https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906966512.html

https://ria.ru/20231012/osen-1902080726.html

https://ria.ru/20230830/kolomna-1892859643.html

https://ria.ru/20231124/kolomnapastila-1911372723.html

коломна

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

коломна, общество, туризм, московская область (подмосковье), маршруты - туризм