https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

Байден пытался спасти Нетаньяху, но премьер хочет лишить Израиль будущего

Байден пытался спасти Нетаньяху, но премьер хочет лишить Израиль будущего - РИА Новости, 14.12.2023

Байден пытался спасти Нетаньяху, но премьер хочет лишить Израиль будущего

Биньямин Нетаньяху считает себя спасителем Израиля — по крайней мере, этим он объясняет необходимость войны в Газе. Однако с каждым днем избиения палестинцев... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:00

2023-12-14T08:00

2023-12-14T08:12

в мире

израиль

сша

палестина

биньямин нетаньяху

джо байден

шимон перес

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842316597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b094d11a4425f274c756664f4c5434cf.jpg

Биньямин Нетаньяху считает себя спасителем Израиля — по крайней мере, этим он объясняет необходимость войны в Газе. Однако с каждым днем избиения палестинцев Нетаньяху превращается уже не просто в военного преступника, но в могильщика Израиля. Его пытаются остановить даже американские покровители — но он не просто не слушает их, а делает заявления, которые подтверждают самые худшие опасения насчет настоящих планов израильского правительства.Во вторник Джо Байден публично призвал израильского премьера "сделать все возможное, чтобы предотвратить ранения, убийства, потери невинных палестинцев". Назвавший себя сионистом американский президент заявил, что "Нетаньяху хороший друг, но он должен измениться", поскольку "нынешнее правительство Израиля затрудняет его возможности для маневра": "Бен-Гвир и компания, а также новые люди в правительстве не хотя ничего, даже отдаленно напоминающего двугосударственное решение. Они хотят возмездия не только за то, что сделало ХАМАС, но и в отношении всех палестинцев".То есть Байден пытается спасти Нетаньяху, отделить его от ультрадикальной части правительства — мол, премьер хороший, вот только плохие люди его окружают. Потому что хотя "безопасность Израиля может основываться на поддержке США, но именно сейчас у Израиля есть более широкая поддержка, чем просто со стороны Вашингтона", заявил американский президент: "У Израиля есть Европейский союз, есть Европа, есть преобладающая часть мира. Но эта поддержка начинает таять из-за проводимых неизбирательных обстрелов и бомбардировок".Конечно, Байден врет, когда говорит, что у Израиля есть поддержка преобладающей части мира — все ровно наоборот, достаточно посмотреть последние голосования и Совбеза, и Генассамблеи ООН. Израиль стремительно движется к мировой изоляции — очень скоро уже и большинство европейских стран не сможет воздерживаться от его осуждения. И в Вашингтоне понимают, что Нетаньяху осложняет и так непростые отношения США не только с исламским миром, но и с Глобальным Югом в целом, и призывают его быть чуть сдержаннее, в том числе в выражениях. Нет, Штаты не хотят дать Израилю по рукам — они просто пытаются уменьшить собственный ущерб от его безумных бесчинств. И что отвечает Байдену Нетаньяху?Он не просто не отказывается от продолжения уничтожения Газы, но и говорит ровно то, о чем его просит молчать Байден: "Я не позволю Израилю повторить ошибку Осло. Я не позволю, после великой жертвы наших гражданских лиц и наших солдат, я не допущу въезда в Газу тех, кто обучает терроризму, поддерживает терроризм и финансирует терроризм. Газа не будет ни ХАМАСтаном, ни ФАТХстаном".То есть даже после прекращения карательной операции Нетаньяху не собирается передавать власть в Газе — разбомбленной, разрушенной, с уже почти 20 тысячами убитых и 50 тысячами раненых, с сотнями тысяч переживших голод и ад бомбежек — палестинцам.Израильский премьер не только не хочет ничего слышать о реальном создании палестинского государства — он собирается еще и лишить палестинцев и той небольшой части, из которой оно могло бы возникнуть. Слова Нетаньяху об "ошибке Осло" означают фактический отказ от согласия на создание палестинского государства — ведь именно в норвежской столице в 1993-м Израиль впервые признал право палестинцев на свое государство, а палестинцы согласились с тем, что получат хоть часть того, что им предназначалось. Уже давно было понятно, что Израиль не собирается выполнять договоренности первой половины 90-х, но сейчас Нетаньяху палестинской кровью расписывается в этом. И это приговор не независимой Палестине, а проекту "Израиль".Мировое сообщество (в первую очередь США и СССР) в 1947 году согласилось на раздел — который так и не удалось осуществить. Израиль, получивший куда больше земли, чем принадлежало евреям, был создан: жившие на предназначенной для него территории палестинцы (а их было почти половина населения) превратились в беженцев или граждан второго сорта, а часть предназначенной для Палестины земли заняли Египет и Иордания, безуспешно пытавшиеся воспрепятствовать провозглашению Израиля. Но в 1967-м Израиль захватил еще и эти земли — Иерусалим, Западный берег реки Иордан и сектор Газа (заодно отобрав у Сирии и Голанские высоты).С тех пор прошло еще больше полувека — и ситуация стала только хуже. Потому что Западный берег превратился в лоскутное одеяло — вся его территория испещрена незаконными еврейскими поселениями, препятствующими единству палестинской территории. Превращенная в концлагерь Газа сейчас уничтожается — с намерением выдавить ее двухмиллионное население в другие арабские страны, а если не получится, то оставить им лишь часть нынешней территории, которая будет находиться под тотальным израильским военным контролем. То есть Израиль хочет окончательно уничтожить то, что оставалось от Палестины. Но тем самым он уничтожит и себя самого.Ведь его единственным шансом на существование в будущем было согласие на создание палестинского государства — то, о чем в 1993-м договорились в Осло Шимон Перес с Махмудом Аббасом и подтвердили Рабин с Арафатом. Только это могло дать гарантии существования еврейского государства, однако Израиль сам, по сути, разорвал те соглашения. И даже уйдя в середине нулевых из Газы, он установил ее блокаду, которая просто не могла не кончиться ничем иным, кроме как взрывом 7 октября.После этого началось планомерное разрушение и уничтожение Газы — следствием которого станет падение Израиля. Потому что невозможно "обезопасить" себя за счет уничтожения жившего рядом с тобой и приютившего тебя народа — даже попытка "окончательного решения палестинского вопроса" является самоубийственной для Израиля. Геноцид палестинцев не имеет никакого оправдания и объяснения, а ссылки на терроризм и антисемитизм вызывают уже только чувство брезгливости и негодования.Не за горами окончательная потеря Израилем легитимности в глазах мирового сообщества, блокада его Глобальным Югом и разворот Европы. Теоретически США могут и самостоятельно содержать, и прикрывать Израиль еще долгие годы — но ситуация на Ближнем Востоке, как и внутренние проблемы, не позволит им этого.То, что сейчас евреи в военном и геополитическом плане сильнее палестинцев, ничего не значит на весах истории — не говоря уже о демонстративном пренебрежении ответственностью сильного перед слабым, обманувшего перед обманутым. Израилю нужно было помнить русскую поговорку: на чужом несчастье свое счастье не построишь.

https://ria.ru/20231211/veto-1914943659.html

https://ria.ru/20231205/strakh-1913759225.html

https://ria.ru/20231213/vetnam-1915408651.html

израиль

сша

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

в мире, израиль, сша, палестина, биньямин нетаньяху, джо байден, шимон перес, оон, генеральная ассамблея оон, хамас, аналитика