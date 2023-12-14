https://ria.ru/20231214/gaz-1915881987.html
Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью, ребенок погиб
Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью, ребенок погиб - РИА Новости, 14.12.2023
Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью, ребенок погиб
Семья из пяти человек попала в больницу после отравления угарным газом в Астраханской области, 12-летняя девочка скончалась, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:45
2023-12-14T18:45
2023-12-14T18:45
происшествия
астраханская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - РИА Новости. Семья из пяти человек попала в больницу после отравления угарным газом в Астраханской области, 12-летняя девочка скончалась, сообщает СУСК России по региону. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 14 декабря 2023 года в частном доме на улице Победы в селе Капустин Яр. "Из-за неисправности печи продукты горения стали поступать в жилое помещение. В результате отравления угарным газом в медицинское учреждение были доставлены все члены данной семьи - родители и три дочери в возрасте от 7 до 12 лет", - говорится в сообщении. Спасти 12-летнего ребенка не удалось, еще одна девочка находится в реанимации. По данному факту организована проверка, ход которой прокуратура области поставила на контроль. "Также прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914029485.html
https://ria.ru/20231204/simferopol-1913583538.html
астраханская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_63acdf2792fce5ad5285773b2187d855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, россия
Происшествия, Астраханская область, Россия
Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью, ребенок погиб
СК: под Астраханью семья из пяти человек отравилась газом, ребенок погиб
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - РИА Новости. Семья из пяти человек попала в больницу после отравления угарным газом в Астраханской области, 12-летняя девочка скончалась, сообщает СУСК России по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 14 декабря 2023 года в частном доме на улице Победы в селе Капустин Яр.
В Якутске несколько человек отравились угарным газом
"Из-за неисправности печи продукты горения стали поступать в жилое помещение. В результате отравления угарным газом в медицинское учреждение были доставлены все члены данной семьи - родители и три дочери в возрасте от 7 до 12 лет", - говорится в сообщении.
Спасти 12-летнего ребенка не удалось, еще одна девочка находится в реанимации. По данному факту организована проверка, ход которой прокуратура области поставила на контроль.
"Также прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
В Крыму четыре человека погибли, отравившись угарным газом