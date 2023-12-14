https://ria.ru/20231214/gaz-1915881987.html

Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью, ребенок погиб

Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью, ребенок погиб - РИА Новости, 14.12.2023

Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью, ребенок погиб

Семья из пяти человек попала в больницу после отравления угарным газом в Астраханской области, 12-летняя девочка скончалась, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:45

2023-12-14T18:45

2023-12-14T18:45

происшествия

астраханская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - РИА Новости. Семья из пяти человек попала в больницу после отравления угарным газом в Астраханской области, 12-летняя девочка скончалась, сообщает СУСК России по региону. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 14 декабря 2023 года в частном доме на улице Победы в селе Капустин Яр. "Из-за неисправности печи продукты горения стали поступать в жилое помещение. В результате отравления угарным газом в медицинское учреждение были доставлены все члены данной семьи - родители и три дочери в возрасте от 7 до 12 лет", - говорится в сообщении. Спасти 12-летнего ребенка не удалось, еще одна девочка находится в реанимации. По данному факту организована проверка, ход которой прокуратура области поставила на контроль. "Также прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914029485.html

https://ria.ru/20231204/simferopol-1913583538.html

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астраханская область, россия