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Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью, ребенок погиб - РИА Новости, 14.12.2023
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18:45 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/gaz-1915881987.html
Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью, ребенок погиб
Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью, ребенок погиб - РИА Новости, 14.12.2023
Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью, ребенок погиб
Семья из пяти человек попала в больницу после отравления угарным газом в Астраханской области, 12-летняя девочка скончалась, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:45
2023-12-14T18:45
происшествия
астраханская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - РИА Новости. Семья из пяти человек попала в больницу после отравления угарным газом в Астраханской области, 12-летняя девочка скончалась, сообщает СУСК России по региону. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 14 декабря 2023 года в частном доме на улице Победы в селе Капустин Яр. "Из-за неисправности печи продукты горения стали поступать в жилое помещение. В результате отравления угарным газом в медицинское учреждение были доставлены все члены данной семьи - родители и три дочери в возрасте от 7 до 12 лет", - говорится в сообщении. Спасти 12-летнего ребенка не удалось, еще одна девочка находится в реанимации. По данному факту организована проверка, ход которой прокуратура области поставила на контроль. "Также прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914029485.html
https://ria.ru/20231204/simferopol-1913583538.html
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происшествия, астраханская область, россия
Происшествия, Астраханская область, Россия
Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью, ребенок погиб

СК: под Астраханью семья из пяти человек отравилась газом, ребенок погиб

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - РИА Новости. Семья из пяти человек попала в больницу после отравления угарным газом в Астраханской области, 12-летняя девочка скончалась, сообщает СУСК России по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 14 декабря 2023 года в частном доме на улице Победы в селе Капустин Яр.
Местные жители на одной из улиц в Якутске - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В Якутске несколько человек отравились угарным газом
6 декабря, 08:26
"Из-за неисправности печи продукты горения стали поступать в жилое помещение. В результате отравления угарным газом в медицинское учреждение были доставлены все члены данной семьи - родители и три дочери в возрасте от 7 до 12 лет", - говорится в сообщении.
Спасти 12-летнего ребенка не удалось, еще одна девочка находится в реанимации. По данному факту организована проверка, ход которой прокуратура области поставила на контроль.
"Также прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
Сотрудник СК на месте гибели в следствие отравления угарным газом семьи в Симферополе. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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4 декабря, 11:45
 
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