https://ria.ru/20231214/finuslugi-1915823568.html

Пользование финуслугами РЭЦ выросло вдвое среди компаний МСП в регионах

Пользование финуслугами РЭЦ выросло вдвое среди компаний МСП в регионах - РИА Новости, 14.12.2023

Пользование финуслугами РЭЦ выросло вдвое среди компаний МСП в регионах

Малый и средний бизнес в регионах стали активнее пользоваться финансовой поддержкой Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:48

2023-12-14T15:48

2023-12-14T15:48

экономика

росэксимбанк

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Малый и средний бизнес в регионах стали активнее пользоваться финансовой поддержкой Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в 2023 году, сообщает центр."Региональные центры поддержки экспорта помогают компаниям подобрать подходящий финансовый продукт, собрать необходимый пакет документов и сопровождают экспортеров вплоть до одобрения сделки", - говорится в сообщении."Популярность финансовых услуг Группы РЭЦ в регионах растет, в этом основную роль играют ЦПЭ. Так, за 11 месяцев 2023 года количество МСП, получивших финансовые услуги Группы РЭЦ, выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Оренбурге.Она добавила, что "лидерами по обеспечению доступа МСП к кредитным, гарантийным и страховым продуктам стали Московская, Рязанская, Смоленская и Ярославская области".Минаева подчеркнула, что доступ к заемным средствам для реализации экспортного проекта по ставке 7,5% и гарантия возврата НДС с фиксированной стоимостью 5 тысяч рублей от РОСЭКСИМБАНКа, а также страхование отсрочки платежа за 20 тысяч рублей от ЭКСАР в сочетании с услугами ЦПЭ позволяют экспортёрам быстрее открывать новые рынки и наращивать объем поставок за рубеж.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Оренбурге 12 декабря. На конференцию приехали руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ).

https://ria.ru/20231208/eksportnyy_potentsial-1914711838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, росэксимбанк, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)