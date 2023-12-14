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Финляндия открывает два пункта пропуска на границе с Россией

Финляндия открывает два пункта пропуска на границе с Россией - РИА Новости, 14.12.2023

Финляндия открывает два пункта пропуска на границе с Россией

Правительство Финляндии решило в полночь 14 декабря (1.00 мск) открыть два погранпункта на российской границе: Ваалимаа и Ниирала, другие пограничные пункты... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T00:20

2023-12-14T00:20

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Правительство Финляндии решило в полночь 14 декабря (1.00 мск) открыть два погранпункта на российской границе: Ваалимаа и Ниирала, другие пограничные пункты остаются закрытыми, сообщили в МВД этой страны. Все автомобильные пункты пропуска на финско-российской границе были закрыты с 30 ноября."Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря", - заявили в МВД.Данное решение финского кабмина утверждено до 14 января.Как сообщает на своей странице в соцсети X погранотряд юго-восточной Финляндии, ситуация на пропускном пункте Ваалимаа сейчас спокойная, выезда ожидают около 20 легковушек и 40 фур.Ваалима расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области России. Это крупнейший пункт пересечения на сухопутной границе с Россией, Ожидается, что он будет работать круглосуточно. Ниирала расположен в южной части финской провинции Южная Карелия, граничит с Республикой Карелия. Он будет работать в зимнем графике до конца марта 2024 года с 8.00 до 20.00.Министерство внутренних дел Финляндии 30 ноября объявило о закрытии последнего работавшего КПП на границе с Россией "Райа-Йоосеппи — Лотта". Уточнялось, что все пропускные пункты не будут работать до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, такое решение приняли, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право". По его словам, надуманные обвинения в организации миграционного кризиса для Москвы неприемлемы.В России не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

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