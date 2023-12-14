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Герои СВО выступят на фестивале "На службе Отечества" в Ярославской области

Герои СВО выступят на фестивале "На службе Отечества" в Ярославской области - РИА Новости, 14.12.2023

Герои СВО выступят на фестивале "На службе Отечества" в Ярославской области

Герои специальной военной операции примут участие в открытии кинофестиваля "На службе Отечества" в Ярославской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T21:14

2023-12-14T21:14

2023-12-14T21:14

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Герои специальной военной операции примут участие в открытии кинофестиваля "На службе Отечества" в Ярославской области, сообщило правительство региона. Областное правительство отмечает, что в четверг в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул важность участия ветеранов и участников специальной военной операции в патриотическом воспитании молодежи. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, как ведется эта работа в регионе. "Привлекаем наших героев в качестве спикеров на мероприятия самого разного уровня, начиная от загородных патриотических лагерей, областных и всероссийских событий до спортивных соревнований, где именно герои СВО на торжественном открытии гордо поднимают флаг страны", - сказал губернатор. По его словам, встречи участников СВО с молодежью проходят как в региональном Центре патриотического воспитания, так и в учебных заведениях, в областном центре и в районах. Уже завтра в регионе при поддержке правительства области стартует кинофестиваль "На службе Отечества". Он пройдет в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, а также в Костроме. "Специальные гости фестиваля – бойцы, которые приехали с передовой", - подчеркивают в областном правительстве. Зампред правительства области Вера Даргель отметила, что ярославские ветераны и участники СВО рассказывают о службе Родине "прямо и честно", отвечают на все вопросы ребят. По словам Даргель, сейчас в Ярославской области соревнования, от внутришкольных до региональных, посвящены памяти погибших земляков-героев.

https://ria.ru/20231211/pechi-1915118454.html

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общество, ярославская область, владимир путин, михаил евраев, россия, ярославль