Герои СВО выступят на фестивале "На службе Отечества" в Ярославской области
Герои СВО выступят на фестивале "На службе Отечества" в Ярославской области
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВысшие государственные награды РФ, медали "Золотая Звезда", на церемонии вручения российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине
Высшие государственные награды РФ, медали "Золотая Звезда", на церемонии вручения российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Герои специальной военной операции примут участие в открытии кинофестиваля "На службе Отечества" в Ярославской области, сообщило правительство региона.
Областное правительство отмечает, что в четверг в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул важность участия ветеранов и участников специальной военной операции в патриотическом воспитании молодежи. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, как ведется эта работа в регионе.
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"Привлекаем наших героев в качестве спикеров на мероприятия самого разного уровня, начиная от загородных патриотических лагерей, областных и всероссийских событий до спортивных соревнований, где именно герои СВО на торжественном открытии гордо поднимают флаг страны", - сказал губернатор.
По его словам, встречи участников СВО с молодежью проходят как в региональном Центре патриотического воспитания, так и в учебных заведениях, в областном центре и в районах.
Уже завтра в регионе при поддержке правительства области стартует кинофестиваль "На службе Отечества". Он пройдет в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, а также в Костроме. "Специальные гости фестиваля – бойцы, которые приехали с передовой", - подчеркивают в областном правительстве.
Зампред правительства области Вера Даргель отметила, что ярославские ветераны и участники СВО рассказывают о службе Родине "прямо и честно", отвечают на все вопросы ребят. По словам Даргель, сейчас в Ярославской области соревнования, от внутришкольных до региональных, посвящены памяти погибших земляков-героев.