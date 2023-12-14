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Кулеба признал, что Украине нелегко на данном этапе конфликта
Кулеба признал, что Украине нелегко на данном этапе конфликта - РИА Новости, 14.12.2023
Кулеба признал, что Украине нелегко на данном этапе конфликта
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что на данном этапе конфликта сложилась "непростая" военная ситуация для Украины и ее партнеров. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T21:18
2023-12-14T21:18
2023-12-14T21:18
специальная военная операция на украине
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дмитрий кулеба
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что на данном этапе конфликта сложилась "непростая" военная ситуация для Украины и ее партнеров. "Текущая фаза конфликта непростая для Украины и для наших партнеров. Все хотят быстрых, голливудских прорывов на поле боя", - посетовал Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs. Кроме того, Кулеба заявил, что если бы достижения в конфликте измерялись бы цифрами, Украина "уже бы проиграла", признав численные преимущества РФ. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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Кулеба признал, что Украине нелегко на данном этапе конфликта
Кулеба: Киев находится в нелегком положении на данном этапе конфликта