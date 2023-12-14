Рейтинг@Mail.ru
Кулеба признал, что Украине нелегко на данном этапе конфликта - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/etap-1915912282.html
Кулеба признал, что Украине нелегко на данном этапе конфликта
Кулеба признал, что Украине нелегко на данном этапе конфликта - РИА Новости, 14.12.2023
Кулеба признал, что Украине нелегко на данном этапе конфликта
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что на данном этапе конфликта сложилась "непростая" военная ситуация для Украины и ее партнеров. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T21:18
2023-12-14T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир путин
россия
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_743a8e0f30964896da7734627b6ddcec.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что на данном этапе конфликта сложилась "непростая" военная ситуация для Украины и ее партнеров. "Текущая фаза конфликта непростая для Украины и для наших партнеров. Все хотят быстрых, голливудских прорывов на поле боя", - посетовал Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs. Кроме того, Кулеба заявил, что если бы достижения в конфликте измерялись бы цифрами, Украина "уже бы проиграла", признав численные преимущества РФ. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20231214/vuchich-1915906305.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_40436f61465f04d9d5d0d2cc5cee24a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир путин, россия, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
Кулеба признал, что Украине нелегко на данном этапе конфликта

Кулеба: Киев находится в нелегком положении на данном этапе конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что на данном этапе конфликта сложилась "непростая" военная ситуация для Украины и ее партнеров.
«
"Текущая фаза конфликта непростая для Украины и для наших партнеров. Все хотят быстрых, голливудских прорывов на поле боя", - посетовал Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.
Кроме того, Кулеба заявил, что если бы достижения в конфликте измерялись бы цифрами, Украина "уже бы проиграла", признав численные преимущества РФ.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Вучич считает, что конфликт на Украине будет долгим
Вчера, 20:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ПутинРоссияДмитрий КулебаВооруженные силы УкраиныСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала