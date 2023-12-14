https://ria.ru/20231214/etap-1915912282.html

Кулеба признал, что Украине нелегко на данном этапе конфликта

Кулеба признал, что Украине нелегко на данном этапе конфликта - РИА Новости, 14.12.2023

Кулеба признал, что Украине нелегко на данном этапе конфликта

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что на данном этапе конфликта сложилась "непростая" военная ситуация для Украины и ее партнеров. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T21:18

2023-12-14T21:18

2023-12-14T21:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир путин

россия

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_743a8e0f30964896da7734627b6ddcec.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что на данном этапе конфликта сложилась "непростая" военная ситуация для Украины и ее партнеров. "Текущая фаза конфликта непростая для Украины и для наших партнеров. Все хотят быстрых, голливудских прорывов на поле боя", - посетовал Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs. Кроме того, Кулеба заявил, что если бы достижения в конфликте измерялись бы цифрами, Украина "уже бы проиграла", признав численные преимущества РФ. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231214/vuchich-1915906305.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир путин, россия, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, сергей шойгу