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Путин пообещал решить вопрос с газификацией села в Ярославской области - РИА Новости, 14.12.2023
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13:43 14.12.2023
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Путин пообещал решить вопрос с газификацией села в Ярославской области
Путин пообещал решить вопрос с газификацией села в Ярославской области - РИА Новости, 14.12.2023
Путин пообещал решить вопрос с газификацией села в Ярославской области
Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с газификацией села Елпатьево в Ярославской области. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:43
2023-12-14T13:43
итоги года с владимиром путиным
ярославская область
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с газификацией села Елпатьево в Ярославской области. "На экранах бегут строчки, одна из них вот такая: "Елпатьево Ярославской области, просьба подвести газ". Мы обязательно посмотрим, сейчас может быть еще вернемся к вопросу, связанному с газификацией, но вот Елпатьево Ярославской области я пометил", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231211/gazprom-1915095063.html
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итоги года с владимиром путиным, ярославская область, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным, Ярославская область, Владимир Путин
Путин пообещал решить вопрос с газификацией села в Ярославской области

Путин пообещал решить вопрос с газификацией села Елпатьево в Ярославской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с газификацией села Елпатьево в Ярославской области.
"На экранах бегут строчки, одна из них вот такая: "Елпатьево Ярославской области, просьба подвести газ". Мы обязательно посмотрим, сейчас может быть еще вернемся к вопросу, связанному с газификацией, но вот Елпатьево Ярославской области я пометил", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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Итоги года с Владимиром ПутинымЯрославская областьВладимир Путин
 
 
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