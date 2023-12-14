https://ria.ru/20231214/elpatevo-1915773684.html

Путин пообещал решить вопрос с газификацией села в Ярославской области

Путин пообещал решить вопрос с газификацией села в Ярославской области - РИА Новости, 14.12.2023

Путин пообещал решить вопрос с газификацией села в Ярославской области

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с газификацией села Елпатьево в Ярославской области. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:43

2023-12-14T13:43

2023-12-14T13:43

итоги года с владимиром путиным

ярославская область

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915759080_0:254:3026:1956_1920x0_80_0_0_f40008f3697bd45bc38e93a98d9b4a38.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с газификацией села Елпатьево в Ярославской области. "На экранах бегут строчки, одна из них вот такая: "Елпатьево Ярославской области, просьба подвести газ". Мы обязательно посмотрим, сейчас может быть еще вернемся к вопросу, связанному с газификацией, но вот Елпатьево Ярославской области я пометил", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231211/gazprom-1915095063.html

ярославская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итоги года с владимиром путиным, ярославская область, владимир путин