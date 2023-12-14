https://ria.ru/20231214/elpatevo-1915773684.html
Путин пообещал решить вопрос с газификацией села в Ярославской области
Путин пообещал решить вопрос с газификацией села в Ярославской области - РИА Новости, 14.12.2023
Путин пообещал решить вопрос с газификацией села в Ярославской области
Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с газификацией села Елпатьево в Ярославской области. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:43
2023-12-14T13:43
2023-12-14T13:43
итоги года с владимиром путиным
ярославская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915759080_0:254:3026:1956_1920x0_80_0_0_f40008f3697bd45bc38e93a98d9b4a38.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с газификацией села Елпатьево в Ярославской области. "На экранах бегут строчки, одна из них вот такая: "Елпатьево Ярославской области, просьба подвести газ". Мы обязательно посмотрим, сейчас может быть еще вернемся к вопросу, связанному с газификацией, но вот Елпатьево Ярославской области я пометил", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231211/gazprom-1915095063.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915759080_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b2131e00239f28aa4875d62bfa7b9a4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным, ярославская область, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным, Ярославская область, Владимир Путин
Путин пообещал решить вопрос с газификацией села в Ярославской области
Путин пообещал решить вопрос с газификацией села Елпатьево в Ярославской области
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с газификацией села Елпатьево в Ярославской области.
"На экранах бегут строчки, одна из них вот такая: "Елпатьево Ярославской области, просьба подвести газ". Мы обязательно посмотрим, сейчас может быть еще вернемся к вопросу, связанному с газификацией, но вот Елпатьево Ярославской области я пометил", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
"Газпром" обновил рекорд декабря по поставкам внутренним потребителям