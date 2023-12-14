https://ria.ru/20231214/drozdenko-1915882134.html

Дрозденко о прямой линии Путина: сделал пометки по всем вопросам

Дрозденко о прямой линии Путина: сделал пометки по всем вопросам - РИА Новости, 14.12.2023

Дрозденко о прямой линии Путина: сделал пометки по всем вопросам

Президент России, как и всегда, свободно владеет всеми вопросами не только внутрироссийской, но и международной повестки, написал в своем официальном... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:46

2023-12-14T18:46

2023-12-14T18:46

ленинградская область

политика

россия

ленинградская область

александр дрозденко

итоги года с владимиром путиным

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Президент России, как и всегда, свободно владеет всеми вопросами не только внутрироссийской, но и международной повестки, написал в своем официальном телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко. "Несмотря на то, что на прямой линии не звучало прямых поручений Ленинградской области, для себя сделал пометки практически по всем вопросам от поддержки семей до межнациональных отношений", — подчеркнул губернатор отметив, что президент не торопится "рубить с плеча", принимая решения по вопросам всегда рассматривает полярные точки зрения и аргументы, изучает опыт, статистику, возможные сценарии. "И одновременно - его твердость и последовательность в защите национальных интересов России. Это тот вопрос, в котором для Владимира Владимировича нет других вариантов и компромисса. Это главное", — резюмировал Дрозденко.Вопросы, звучавшие сегодня на пресс-конференции и прямой линии главы государства ― актуальны для абсолютного большинства жителей Ленинградской области, дополнили в пресс-службе областной администрации.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

россия

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, ленинградская область, александр дрозденко, итоги года с владимиром путиным