Дрозденко о прямой линии Путина: сделал пометки по всем вопросам
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Президент России, как и всегда, свободно владеет всеми вопросами не только внутрироссийской, но и международной повестки, написал в своем официальном телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.
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"Несмотря на то, что на прямой линии не звучало прямых поручений Ленинградской области, для себя сделал пометки практически по всем вопросам от поддержки семей до межнациональных отношений", — подчеркнул губернатор отметив, что президент не торопится "рубить с плеча", принимая решения по вопросам всегда рассматривает полярные точки зрения и аргументы, изучает опыт, статистику, возможные сценарии.
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"И одновременно - его твердость и последовательность в защите национальных интересов России. Это тот вопрос, в котором для Владимира Владимировича нет других вариантов и компромисса. Это главное", — резюмировал Дрозденко.
Вопросы, звучавшие сегодня на пресс-конференции и прямой линии главы государства ― актуальны для абсолютного большинства жителей Ленинградской области, дополнили в пресс-службе областной администрации.