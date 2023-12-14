Лукашенко заявил о деградации ОБСЕ и Красного Креста
Лукашенко: организации от ОБСЕ и ОЗХО до Красного Креста полностью деградировали
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полностью деградировали ряд международных структур, включая ОБСЕ и Международный Красный Крест.
"Полностью деградировали… международные структуры - от ОБСЕ и Организации по запрещению химического оружия до Международной организации Красного Креста. Они превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.
По его словам, "докатились до абсурда". "Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине", - подчеркнул белорусский президент.
"Мир погружается в хаос с непредсказуемыми последствиями. Нащупать даже хрупкое равновесие пока не удаётся. Разрушена система противовесов, сбалансированная ранее взаимодополняющими договорами, в том в сфере ядерного сдерживания. Поддерживаю точку зрения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: как никогда мир близок к ядерной войне", - сказал Лукашенко.
Глава белорусского государства заявил, что "символично, что в эпоху войн и политических катаклизмов нынешнее совещание проходит в Беларуси". "Несмотря на политическое и санкционное давление со стороны коллективного Запада, прежде всего США, мы продолжаем развивать мирное стабильное государство, основанное на принципах социальной справедливости", - отметил он.
"Но, к сожалению, ситуация вокруг нас не становится безопаснее. Растёт напряжённость в различных регионах планеты. Некоторые тлеющие конфликты переходят в горячую фазу, повсеместно развязываются гибридные прокси-войны", - сказал Лукашенко.