https://ria.ru/20231214/degradatsiya-1915717739.html

Лукашенко заявил о деградации ОБСЕ и Красного Креста

Лукашенко заявил о деградации ОБСЕ и Красного Креста - РИА Новости, 14.12.2023

Лукашенко заявил о деградации ОБСЕ и Красного Креста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полностью деградировали ряд международных структур, включая ОБСЕ и Международный Красный Крест. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:00

2023-12-14T12:00

2023-12-14T12:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

обсе

организация по запрещению химического оружия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496485_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_7bf1a466cf5eee36ec6f02ccf91689c8.jpg

МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полностью деградировали ряд международных структур, включая ОБСЕ и Международный Красный Крест. "Полностью деградировали… международные структуры - от ОБСЕ и Организации по запрещению химического оружия до Международной организации Красного Креста. Они превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ. По его словам, "докатились до абсурда". "Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине", - подчеркнул белорусский президент. "Мир погружается в хаос с непредсказуемыми последствиями. Нащупать даже хрупкое равновесие пока не удаётся. Разрушена система противовесов, сбалансированная ранее взаимодополняющими договорами, в том в сфере ядерного сдерживания. Поддерживаю точку зрения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: как никогда мир близок к ядерной войне", - сказал Лукашенко. Глава белорусского государства заявил, что "символично, что в эпоху войн и политических катаклизмов нынешнее совещание проходит в Беларуси". "Несмотря на политическое и санкционное давление со стороны коллективного Запада, прежде всего США, мы продолжаем развивать мирное стабильное государство, основанное на принципах социальной справедливости", - отметил он. "Но, к сожалению, ситуация вокруг нас не становится безопаснее. Растёт напряжённость в различных регионах планеты. Некоторые тлеющие конфликты переходят в горячую фазу, повсеместно развязываются гибридные прокси-войны", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230924/lavrov-1898246239.html

https://ria.ru/20230927/obse-1898795272.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, обсе, организация по запрещению химического оружия