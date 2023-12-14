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Лукашенко заявил о деградации ОБСЕ и Красного Креста - РИА Новости, 14.12.2023
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12:00 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/degradatsiya-1915717739.html
Лукашенко заявил о деградации ОБСЕ и Красного Креста
Лукашенко заявил о деградации ОБСЕ и Красного Креста - РИА Новости, 14.12.2023
Лукашенко заявил о деградации ОБСЕ и Красного Креста
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полностью деградировали ряд международных структур, включая ОБСЕ и Международный Красный Крест. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:00
2023-12-14T12:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
обсе
организация по запрещению химического оружия
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полностью деградировали ряд международных структур, включая ОБСЕ и Международный Красный Крест. "Полностью деградировали… международные структуры - от ОБСЕ и Организации по запрещению химического оружия до Международной организации Красного Креста. Они превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ. По его словам, "докатились до абсурда". "Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине", - подчеркнул белорусский президент. "Мир погружается в хаос с непредсказуемыми последствиями. Нащупать даже хрупкое равновесие пока не удаётся. Разрушена система противовесов, сбалансированная ранее взаимодополняющими договорами, в том в сфере ядерного сдерживания. Поддерживаю точку зрения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: как никогда мир близок к ядерной войне", - сказал Лукашенко. Глава белорусского государства заявил, что "символично, что в эпоху войн и политических катаклизмов нынешнее совещание проходит в Беларуси". "Несмотря на политическое и санкционное давление со стороны коллективного Запада, прежде всего США, мы продолжаем развивать мирное стабильное государство, основанное на принципах социальной справедливости", - отметил он. "Но, к сожалению, ситуация вокруг нас не становится безопаснее. Растёт напряжённость в различных регионах планеты. Некоторые тлеющие конфликты переходят в горячую фазу, повсеместно развязываются гибридные прокси-войны", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230924/lavrov-1898246239.html
https://ria.ru/20230927/obse-1898795272.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, обсе, организация по запрещению химического оружия
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, ОБСЕ, Организация по запрещению химического оружия
Лукашенко заявил о деградации ОБСЕ и Красного Креста

Лукашенко: организации от ОБСЕ и ОЗХО до Красного Креста полностью деградировали

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полностью деградировали ряд международных структур, включая ОБСЕ и Международный Красный Крест.
"Полностью деградировали… международные структуры - от ОБСЕ и Организации по запрещению химического оружия до Международной организации Красного Креста. Они превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.
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По его словам, "докатились до абсурда". "Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине", - подчеркнул белорусский президент.
"Мир погружается в хаос с непредсказуемыми последствиями. Нащупать даже хрупкое равновесие пока не удаётся. Разрушена система противовесов, сбалансированная ранее взаимодополняющими договорами, в том в сфере ядерного сдерживания. Поддерживаю точку зрения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: как никогда мир близок к ядерной войне", - сказал Лукашенко.
Глава белорусского государства заявил, что "символично, что в эпоху войн и политических катаклизмов нынешнее совещание проходит в Беларуси". "Несмотря на политическое и санкционное давление со стороны коллективного Запада, прежде всего США, мы продолжаем развивать мирное стабильное государство, основанное на принципах социальной справедливости", - отметил он.
"Но, к сожалению, ситуация вокруг нас не становится безопаснее. Растёт напряжённость в различных регионах планеты. Некоторые тлеющие конфликты переходят в горячую фазу, повсеместно развязываются гибридные прокси-войны", - сказал Лукашенко.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоОБСЕОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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