https://ria.ru/20231214/bezopasnost-1915822243.html

Продовольственная безопасность России обеспечена, заявил Путин

Продовольственная безопасность России обеспечена, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Продовольственная безопасность России обеспечена, заявил Путин

Продовольственная безопасность России обеспечена, но вместе с тем в ней есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:45

2023-12-14T15:45

2023-12-14T16:02

россия

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Продовольственная безопасность России обеспечена, но вместе с тем в ней есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин."Можно с уверенностью сказать, что продовольственная безопасность России обеспечена. Но есть над чем работать, есть задача в области селекции. Вот это проблема, которую мы должны решить", - сказал Путин, подводя итоги года.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/gazifikatsiya-1915827219.html

россия

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2023

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россия, итоги года с владимиром путиным, владимир путин