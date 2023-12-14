https://ria.ru/20231214/azarov-1915913617.html

Азаров: обращения самарцев на прямую линию с президентом будут отработаны

Азаров: обращения самарцев на прямую линию с президентом будут отработаны - РИА Новости, 14.12.2023

Азаров: обращения самарцев на прямую линию с президентом будут отработаны

Все вопросы самарцев, поступившие на прямую линию с президентом России, будут отработаны, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T21:38

2023-12-14T21:38

2023-12-14T21:38

самарская область

дмитрий азаров

россия

итоги года с владимиром путиным

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САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Все вопросы самарцев, поступившие на прямую линию с президентом России, будут отработаны, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Внимательно смотрел прямую линию с нашим национальным лидером, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Самое важное, с чего, собственно, начал президент - это укрепление суверенитета страны. Полностью согласен с главой государства. И Самарская область, как опорный регион страны, вносит свой вклад в укрепление суверенитета, скорейшее приближение победы", - привели слова Азарова в пресс-службе облправительства. Он отметил, что все граждане нашей страны, чьи вопросы были заданы, получили исчерпывающие ответы, а поддержка, там, где она требуется, будет оказана. В частности, сказал глава региона, озвученные в ходе прямой линии вопросы, которые касались Самарской области, будут отработаны в кратчайшие сроки. Во время большой ежегодной пресс-конференции Путина, которая в этом году совмещена с прямой линией, военнослужащая Юлия Береза из села Рысайкино, добровольно мобилизованная в прошлом году в ДНР и зачисленная на службу в стрелковый полк, сообщила о невозможности применения полученных ею как участником СВО льгот к ее маме, проживающей в Самарской области. Аргумент - удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР. "Уже переговорил с мамой военнослужащей, обсудили, какая помощь нужна от региона. Договорились об организации дополнительных медицинских обследований и санаторного лечения, а также по ряду других вопросов", - сообщил Азаров. Кроме того, он коснулся прозвучавшего на прямой линии вопроса из Самарской области относительно поставок вакцин против кори, краснухи и паротита. "Прозвучал вопрос про вакцину – поставки нам в регион, как и сказал президент, в ближайшее время будут возобновлены. Кроме того, у нас есть небольшой запас вакцины, выясняем контактные данные заявительницы. Взяли в работу и другие вопросы, которые так или иначе появились в ходе прямой линии: решим вопрос с Почтой России по открытию отделения в селе Печерское, направим заявку в федеральное правительство по вопросу берегоукрепления в Ставропольском районе", - пояснил Азаров. Глава региона сообщил, что все вопросы, поступившие на прямую линию с президентом, переадресуют в Самарскую область, в дальнейшем эти обращения будут отработаны.

https://ria.ru/20231208/samara-1914607643.html

https://ria.ru/20231208/samara-1914550357.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

самарская область, дмитрий азаров, россия, итоги года с владимиром путиным