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Путин высказался о китайских автопроизводителях
Путин высказался о китайских автопроизводителях - РИА Новости, 14.12.2023
Путин высказался о китайских автопроизводителях
Китайские производители автомобилей ведут себя очень активно на мировых рынках и в некоторых европейских странах даже начали вытеснять конкурентов - местных... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:10
2023-12-14T15:10
2023-12-14T15:22
экономика
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Китайские производители автомобилей ведут себя очень активно на мировых рынках и в некоторых европейских странах даже начали вытеснять конкурентов - местных производителей, заявил президент России Владимир Путин."Что касается китайских автомобилей. Наши китайские друзья, они знают, что происходит. Это характерно не только для России. Китайские производители очень активно ведут себя на мировых рынках и уже начали вытеснять и европейских производителей, в том числе, на европейском рынке", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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экономика, итоги года с владимиром путиным
Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин высказался о китайских автопроизводителях
Путин: китайские автопроизводители ведут себя очень активно на мировых рынках
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Китайские производители автомобилей ведут себя очень активно на мировых рынках и в некоторых европейских странах даже начали вытеснять конкурентов - местных производителей, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается китайских автомобилей. Наши китайские друзья, они знают, что происходит. Это характерно не только для России. Китайские производители очень активно ведут себя на мировых рынках и уже начали вытеснять и европейских производителей, в том числе, на европейском рынке", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Титов оценил перспективы выпуска китайских автомобилей в России