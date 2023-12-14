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На Ставрополье перевернулся микроавтобус со школьниками

На Ставрополье перевернулся микроавтобус со школьниками - РИА Новости, 14.12.2023

На Ставрополье перевернулся микроавтобус со школьниками

Автобус с девятью школьниками и двумя учителями перевернулся в Изобильненском округе Ставропольского края, в результате происшествия никто не пострадал,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:45

2023-12-14T09:45

2023-12-14T10:04

происшествия

ставропольский край

буденновск

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авто

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ПЯТИГОРСК, 14 дек – РИА Новости. Автобус с девятью школьниками и двумя учителями перевернулся в Изобильненском округе Ставропольского края, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает госавтоинспекция по региону. По предварительным данным, ДТП произошло в четверг около 5.30 мск на автодороге Рыздвяный - Казинка. "Водитель микроавтобуса "Форд Транзит" выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся на бок. В салоне находились 9 детей в возрасте 14-16 лет и двое взрослых, детей везли на спортивные соревнования в Буденновск. На место прибыл сменный автобус, который доставил пассажиров по месту жительства", – сообщает ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что за рулем автобуса находился 68-летний житель округа, который за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался и в момент ДТП был трезв. "По факту автоаварии проводится проверка. Предварительно установлено, что автобус перевозил детей в ночное время с нарушением требований постановления правительства РФ #1527 (об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами – ред.)", – заключили в ведомстве.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своём Telegram-канале, что внутри автобуса находились участники баскетбольной команды школы №2, которые ехали на соревнования."Сами ребята расстроились, что не попали на соревнования. Победа в предыдущем матче досталась им непросто. Поручил руководству краевого минспорта проработать вопрос с организаторами турнира, чтобы они допустили изобильненскую команду к участию в следующем этапе", - отметил Владимиров.

https://ria.ru/20231213/dtp-1915550920.html

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происшествия, ставропольский край, буденновск, россия, авто