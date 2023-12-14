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На Ставрополье перевернулся микроавтобус со школьниками - РИА Новости, 14.12.2023
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09:45 14.12.2023 (обновлено: 10:04 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/avariya-1915689022.html
На Ставрополье перевернулся микроавтобус со школьниками
На Ставрополье перевернулся микроавтобус со школьниками - РИА Новости, 14.12.2023
На Ставрополье перевернулся микроавтобус со школьниками
Автобус с девятью школьниками и двумя учителями перевернулся в Изобильненском округе Ставропольского края, в результате происшествия никто не пострадал,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:45
2023-12-14T10:04
происшествия
ставропольский край
буденновск
россия
авто
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ПЯТИГОРСК, 14 дек – РИА Новости. Автобус с девятью школьниками и двумя учителями перевернулся в Изобильненском округе Ставропольского края, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает госавтоинспекция по региону. По предварительным данным, ДТП произошло в четверг около 5.30 мск на автодороге Рыздвяный - Казинка. "Водитель микроавтобуса "Форд Транзит" выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся на бок. В салоне находились 9 детей в возрасте 14-16 лет и двое взрослых, детей везли на спортивные соревнования в Буденновск. На место прибыл сменный автобус, который доставил пассажиров по месту жительства", – сообщает ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что за рулем автобуса находился 68-летний житель округа, который за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался и в момент ДТП был трезв. "По факту автоаварии проводится проверка. Предварительно установлено, что автобус перевозил детей в ночное время с нарушением требований постановления правительства РФ #1527 (об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами – ред.)", – заключили в ведомстве.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своём Telegram-канале, что внутри автобуса находились участники баскетбольной команды школы №2, которые ехали на соревнования."Сами ребята расстроились, что не попали на соревнования. Победа в предыдущем матче досталась им непросто. Поручил руководству краевого минспорта проработать вопрос с организаторами турнира, чтобы они допустили изобильненскую команду к участию в следующем этапе", - отметил Владимиров.
https://ria.ru/20231213/dtp-1915550920.html
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происшествия, ставропольский край, буденновск, россия, авто
Происшествия, Ставропольский край, Буденновск, Россия, Авто
На Ставрополье перевернулся микроавтобус со школьниками

На Ставрополье перевернулся микроавтобус со школьниками, дети не пострадали

© Фото : пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского краяНа месте ДТП с участием школьного автобуса в Изобильненском округе Ставрополья
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Изобильненском округе Ставрополья - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 14 дек – РИА Новости. Автобус с девятью школьниками и двумя учителями перевернулся в Изобильненском округе Ставропольского края, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает госавтоинспекция по региону.
По предварительным данным, ДТП произошло в четверг около 5.30 мск на автодороге Рыздвяный - Казинка.
«
"Водитель микроавтобуса "Форд Транзит" выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся на бок. В салоне находились 9 детей в возрасте 14-16 лет и двое взрослых, детей везли на спортивные соревнования в Буденновск. На место прибыл сменный автобус, который доставил пассажиров по месту жительства", – сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что за рулем автобуса находился 68-летний житель округа, который за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался и в момент ДТП был трезв.
"По факту автоаварии проводится проверка. Предварительно установлено, что автобус перевозил детей в ночное время с нарушением требований постановления правительства РФ #1527 (об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами – ред.)", – заключили в ведомстве.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Автобус с костромскими учителями, направлявшимися в Москву, попал в ДТП
13 декабря, 15:28
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своём Telegram-канале, что внутри автобуса находились участники баскетбольной команды школы №2, которые ехали на соревнования.
"Сами ребята расстроились, что не попали на соревнования. Победа в предыдущем матче досталась им непросто. Поручил руководству краевого минспорта проработать вопрос с организаторами турнира, чтобы они допустили изобильненскую команду к участию в следующем этапе", - отметил Владимиров.
 
ПроисшествияСтавропольский крайБуденновскРоссияАвто
 
 
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