Рейтинг@Mail.ru
Гаубицы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:10 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/artilleriya-1915670942.html
Гаубицы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Гаубицы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 14.12.2023
Гаубицы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили минометный расчет и опорный пункт с личным составом ВСУ на артемовском направлении в районе села... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T04:10
2023-12-14T04:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906184434_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_1b8ee8dea026feaa88a97582cc188605.jpg
ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили минометный расчет и опорный пункт с личным составом ВСУ на артемовском направлении в районе села Андреевка, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведывательные подразделения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Приморского края обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами, а также миномет противника, который вел беспокоящий огонь по нашим позициям", - сообщили в министерстве. В МО добавили, что координаты позиций украинских войск были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях, и подавили минометную огневую точку", - сообщили в Минобороны. МО РФ 11 декабря заявило, что ВС на донецком направлении отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка в ДНР, уничтожив и ранив до 200 солдат ВСУ.
https://ria.ru/20231212/artemovsk-1915209430.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906184434_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_ba0b9d36e1f53dc75663fd320137f5af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Гаубицы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Гаубицы ВДВ уничтожили миномет и опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30
Стрельба из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Стрельба из гаубицы Д-30. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили минометный расчет и опорный пункт с личным составом ВСУ на артемовском направлении в районе села Андреевка, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Разведывательные подразделения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Приморского края обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами, а также миномет противника, который вел беспокоящий огонь по нашим позициям", - сообщили в министерстве.
В МО добавили, что координаты позиций украинских войск были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях, и подавили минометную огневую точку", - сообщили в Минобороны.
МО РФ 11 декабря заявило, что ВС на донецком направлении отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка в ДНР, уничтожив и ранив до 200 солдат ВСУ.
Артиллеристы вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска
12 декабря, 04:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала