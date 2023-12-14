https://ria.ru/20231214/artilleriya-1915670942.html

Гаубицы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Гаубицы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 14.12.2023

Гаубицы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили минометный расчет и опорный пункт с личным составом ВСУ на артемовском направлении в районе села... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T04:10

2023-12-14T04:10

2023-12-14T04:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили минометный расчет и опорный пункт с личным составом ВСУ на артемовском направлении в районе села Андреевка, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведывательные подразделения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Приморского края обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами, а также миномет противника, который вел беспокоящий огонь по нашим позициям", - сообщили в министерстве. В МО добавили, что координаты позиций украинских войск были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях, и подавили минометную огневую точку", - сообщили в Минобороны. МО РФ 11 декабря заявило, что ВС на донецком направлении отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка в ДНР, уничтожив и ранив до 200 солдат ВСУ.

https://ria.ru/20231212/artemovsk-1915209430.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии