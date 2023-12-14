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Аргентина значительно утратит суверенитет, перейдя на доллар, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
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13:41 14.12.2023 (обновлено: 14:28 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/argentina-1915773206.html
Аргентина значительно утратит суверенитет, перейдя на доллар, заявил Путин
Аргентина значительно утратит суверенитет, перейдя на доллар, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Аргентина значительно утратит суверенитет, перейдя на доллар, заявил Путин
Идея новоизбранного президента Аргентины перейти на доллар понятна, но это значительная утрата суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:41
2023-12-14T14:28
аргентина
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
экономика
хавьер милей
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Идея новоизбранного президента Аргентины перейти на доллар понятна, но это значительная утрата суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин."В Аргентине инфляция, по-моему, где-то 143%, и поэтому, да, очень много проблем, это мне ещё прежние руководители говорили, связанных с возвратом тех заёмных средств, которые Аргентина получала из различных источников. Поэтому логика понятна. Но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны", - сказал Путин, подводя итоги года и отвечая на вопрос о решении Аргентины перейти на доллар. Он добавил, что иного выхода руководство Аргентины, видимо, не видит - это их решение.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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аргентина, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, экономика, хавьер милей, россия
Аргентина, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Экономика, Хавьер Милей, Россия
Аргентина значительно утратит суверенитет, перейдя на доллар, заявил Путин

Путин на примере Аргентины предупредил об опасности привязки нацвалюты к доллару

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Аргентины Хавьер Милей приветствует жителей Буэнос-Айреса из автомобиля
Президент Аргентины Хавьер Милей приветствует жителей Буэнос-Айреса из автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Аргентины Хавьер Милей приветствует жителей Буэнос-Айреса из автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Идея новоизбранного президента Аргентины перейти на доллар понятна, но это значительная утрата суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин.
"В Аргентине инфляция, по-моему, где-то 143%, и поэтому, да, очень много проблем, это мне ещё прежние руководители говорили, связанных с возвратом тех заёмных средств, которые Аргентина получала из различных источников. Поэтому логика понятна. Но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны", - сказал Путин, подводя итоги года и отвечая на вопрос о решении Аргентины перейти на доллар. Он добавил, что иного выхода руководство Аргентины, видимо, не видит - это их решение.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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АргентинаВладимир ПутинИтоги года с Владимиром ПутинымЭкономикаХавьер МилейРоссия
 
 
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