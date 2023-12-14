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Аргентина значительно утратит суверенитет, перейдя на доллар, заявил Путин

Аргентина значительно утратит суверенитет, перейдя на доллар, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Аргентина значительно утратит суверенитет, перейдя на доллар, заявил Путин

Идея новоизбранного президента Аргентины перейти на доллар понятна, но это значительная утрата суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:41

2023-12-14T13:41

2023-12-14T14:28

аргентина

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итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Идея новоизбранного президента Аргентины перейти на доллар понятна, но это значительная утрата суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин."В Аргентине инфляция, по-моему, где-то 143%, и поэтому, да, очень много проблем, это мне ещё прежние руководители говорили, связанных с возвратом тех заёмных средств, которые Аргентина получала из различных источников. Поэтому логика понятна. Но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны", - сказал Путин, подводя итоги года и отвечая на вопрос о решении Аргентины перейти на доллар. Он добавил, что иного выхода руководство Аргентины, видимо, не видит - это их решение.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аргентина, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, экономика, хавьер милей, россия