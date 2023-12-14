https://ria.ru/20231214/argentina-1915773206.html
Аргентина значительно утратит суверенитет, перейдя на доллар, заявил Путин
Аргентина значительно утратит суверенитет, перейдя на доллар, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Аргентина значительно утратит суверенитет, перейдя на доллар, заявил Путин
Идея новоизбранного президента Аргентины перейти на доллар понятна, но это значительная утрата суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:41
2023-12-14T13:41
2023-12-14T14:28
аргентина
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
экономика
хавьер милей
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915284664_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e293fb6f7d8b0433ced4c4875ee31f5.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Идея новоизбранного президента Аргентины перейти на доллар понятна, но это значительная утрата суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин."В Аргентине инфляция, по-моему, где-то 143%, и поэтому, да, очень много проблем, это мне ещё прежние руководители говорили, связанных с возвратом тех заёмных средств, которые Аргентина получала из различных источников. Поэтому логика понятна. Но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны", - сказал Путин, подводя итоги года и отвечая на вопрос о решении Аргентины перейти на доллар. Он добавил, что иного выхода руководство Аргентины, видимо, не видит - это их решение.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231201/miley-1913030368.html
аргентина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915284664_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_457383a01c9ee7c82cc1091208111a42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, экономика, хавьер милей, россия
Аргентина, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Экономика, Хавьер Милей, Россия
Аргентина значительно утратит суверенитет, перейдя на доллар, заявил Путин
Путин на примере Аргентины предупредил об опасности привязки нацвалюты к доллару
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Идея новоизбранного президента Аргентины перейти на доллар понятна, но это значительная утрата суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин.
"В Аргентине инфляция, по-моему, где-то 143%, и поэтому, да, очень много проблем, это мне ещё прежние руководители говорили, связанных с возвратом тех заёмных средств, которые Аргентина получала из различных источников. Поэтому логика понятна. Но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны", - сказал Путин, подводя итоги года и отвечая на вопрос о решении Аргентины перейти на доллар. Он добавил, что иного выхода руководство Аргентины, видимо, не видит - это их решение.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Лидер Аргентины переходит в иудаизм. Так лучше