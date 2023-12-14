Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" впервые перевез 1 миллион пассажиров через аэропорт Владивостока - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/aeroflot-1915771032.html
"Аэрофлот" впервые перевез 1 миллион пассажиров через аэропорт Владивостока
"Аэрофлот" впервые перевез 1 миллион пассажиров через аэропорт Владивостока - РИА Новости, 14.12.2023
"Аэрофлот" впервые перевез 1 миллион пассажиров через аэропорт Владивостока
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" через аэропорт Владивостока впервые в новейшей истории компании достиг 1 миллиона человек, сообщат пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:37
2023-12-14T13:37
владивосток
москва
санкт-петербург
олег кожемяко
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204059_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_f944c4eb6216b604b32bdd4661a4ce68.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" через аэропорт Владивостока впервые в новейшей истории компании достиг 1 миллиона человек, сообщат пресс-служба авиакомпании. Там отметили, что миллионный пассажир вылетел рейсом SU1703 в Москву 14 декабря. Ему вручили сертификат "Аэрофлота" на бесплатный перелет на двоих по России, а от аэропорта — сувениры и сертификат на посещение бизнес-зала. В этом году маршрутная сеть группы "Аэрофлот" из Владивостока представлена прямыми регулярными рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Бангкок и на Пхукет. На воздушных линиях задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A350. Рекордная частота полетов была установлена в августе 2023 года, когда из Владивостока еженедельно выполнялось 42 регулярных рейса в Москву, 4 рейса — в Санкт-Петербург, 2 рейса — в Бангкок. Суммарно это 48 регулярных рейсов в неделю. По данным пресс-службы, группа "Аэрофлот" планирует расширять маршрутную сеть из Владивостока за счет новых рейсов авиакомпании "Россия". В декабре стартуют прямые регулярные рейсы в Пекин и Харбин. В начале 2024 года будут открыты полеты из столицы Приморья в Красноярск. "Миллион перевезенных пассажиров — значимый результат для нашей авиакомпании. Мы целенаправленно шли к этому результату и постоянно работаем над повышением транспортной доступности региона и мобильностью его жителей", - приводятся слова гендиректора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, которого цитирует пресс-служба авиаперевозчика, в Приморье высоко ценят присутствие флагмана российской авиации и приветствуют стратегию дальнейшего расширения маршрутной сети группы "Аэрофлот" из городов ДФО. "Развитие авиаперевозок дает нам уверенность в завтрашнем дне, новые рабочие места и новые возможности для экономического роста региона", — сказал Кожемяко. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона.
https://ria.ru/20231211/aeroflot-1915132972.html
владивосток
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204059_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_296265937a503d5cd784b7fd3016d8f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, москва, санкт-петербург, олег кожемяко, аэрофлот
Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Олег Кожемяко, Аэрофлот

"Аэрофлот" впервые перевез 1 миллион пассажиров через аэропорт Владивостока

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" через аэропорт Владивостока впервые в новейшей истории компании достиг 1 миллиона человек, сообщат пресс-служба авиакомпании.
Там отметили, что миллионный пассажир вылетел рейсом SU1703 в Москву 14 декабря. Ему вручили сертификат "Аэрофлота" на бесплатный перелет на двоих по России, а от аэропорта — сувениры и сертификат на посещение бизнес-зала.
В этом году маршрутная сеть группы "Аэрофлот" из Владивостока представлена прямыми регулярными рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Бангкок и на Пхукет. На воздушных линиях задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A350. Рекордная частота полетов была установлена в августе 2023 года, когда из Владивостока еженедельно выполнялось 42 регулярных рейса в Москву, 4 рейса — в Санкт-Петербург, 2 рейса — в Бангкок. Суммарно это 48 регулярных рейсов в неделю.
По данным пресс-службы, группа "Аэрофлот" планирует расширять маршрутную сеть из Владивостока за счет новых рейсов авиакомпании "Россия". В декабре стартуют прямые регулярные рейсы в Пекин и Харбин. В начале 2024 года будут открыты полеты из столицы Приморья в Красноярск.
«
"Миллион перевезенных пассажиров — значимый результат для нашей авиакомпании. Мы целенаправленно шли к этому результату и постоянно работаем над повышением транспортной доступности региона и мобильностью его жителей", - приводятся слова гендиректора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.
По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, которого цитирует пресс-служба авиаперевозчика, в Приморье высоко ценят присутствие флагмана российской авиации и приветствуют стратегию дальнейшего расширения маршрутной сети группы "Аэрофлот" из городов ДФО. "Развитие авиаперевозок дает нам уверенность в завтрашнем дне, новые рабочие места и новые возможности для экономического роста региона", — сказал Кожемяко.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023
11 декабря, 17:13
 
ВладивостокМоскваСанкт-ПетербургОлег КожемякоАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала