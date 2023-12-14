"Аэрофлот" впервые перевез 1 миллион пассажиров через аэропорт Владивостока
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" через аэропорт Владивостока впервые в новейшей истории компании достиг 1 миллиона человек, сообщат пресс-служба авиакомпании.
В этом году маршрутная сеть группы "Аэрофлот" из Владивостока представлена прямыми регулярными рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Бангкок и на Пхукет. На воздушных линиях задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A350. Рекордная частота полетов была установлена в августе 2023 года, когда из Владивостока еженедельно выполнялось 42 регулярных рейса в Москву, 4 рейса — в Санкт-Петербург, 2 рейса — в Бангкок. Суммарно это 48 регулярных рейсов в неделю.
По данным пресс-службы, группа "Аэрофлот" планирует расширять маршрутную сеть из Владивостока за счет новых рейсов авиакомпании "Россия". В декабре стартуют прямые регулярные рейсы в Пекин и Харбин. В начале 2024 года будут открыты полеты из столицы Приморья в Красноярск.
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"Миллион перевезенных пассажиров — значимый результат для нашей авиакомпании. Мы целенаправленно шли к этому результату и постоянно работаем над повышением транспортной доступности региона и мобильностью его жителей", - приводятся слова гендиректора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.
По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, которого цитирует пресс-служба авиаперевозчика, в Приморье высоко ценят присутствие флагмана российской авиации и приветствуют стратегию дальнейшего расширения маршрутной сети группы "Аэрофлот" из городов ДФО. "Развитие авиаперевозок дает нам уверенность в завтрашнем дне, новые рабочие места и новые возможности для экономического роста региона", — сказал Кожемяко.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона.